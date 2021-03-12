Самарский полицейский Вячеслав Хомских остался в СИЗО

Заместителю руководителя самарского управления МВД России — полковнику полиции Вячеславу Хомских повторно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он будет содержаться в СИЗО до 14 апреля текущего года. Соответствующее решение принял Самарский районный суд, сообщили “Ъ” в его пресс-службе.

В конце прошлого года стало известно, что высокопоставленного полицейского подозревают во взяточничестве (п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ). По версии следователей, в 2011 году силовик получил автомобиль ВАЗ-212140 стоимостью 301 тыс. руб. «за покровительство» от представителя влиятельной самарской ОПС «Законовские». В то время господин Хомских занимал должность заместителя начальника оперативно-разыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска №4 регионального ГУВД. Силовика на время отстранили от занимаемой должности. В текущем месяце выяснилось, что начальник полиции вернулся к своим профессиональным обязанностям после служебной проверки. Как пояснили “Ъ” в региональном управлении МВД, там планировали дождаться результатов расследования уголовного дела.

Вячеслав Хомских начал служить в органах внутренних дел в 1992 году. В 1996 году, после окончания Уфимского юридического института МВД, поступил на службу в УВД Омской области на должность оперуполномоченного. В марте 2011 года был переведен в ГУ МВД России по Самарской области. В январе 2012 года, уже после предполагаемых преступлений, был назначен на должность заместителя начальника управления уголовного розыска. В марте 2015 года возглавил отдел МВД России по Красноярскому району. В июне того же года его назначили заместителем начальника управления МВД России—начальником полиции.

Ранее полицейского уже арестовывали до апреля. Но в начале марта уголовное дело в отношении Вячеслава Хомских было направлено на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений в его материалах. В связи с этим замглавы самарской полиции должен был выйти на свободу.

Георгий Портнов