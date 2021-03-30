Салливан обсудил Крым и Донбасс с главой офиса Зеленского

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Стороны обсудили проводимые на Украине реформы, планы по вступлению страны в НАТО и ситуацию в Крыму и на юго-востоке Украины — в частности, гибель четырех военных на линии соприкосновения 26 марта.

Господин Ермак сообщил американскому советнику о ситуации на Донбассе и отметил, что США «могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров», указано на сайте офиса украинского президента. Он поблагодарил США за помощь в сфере безопасности и поддержку непризнания присоединения Крыма к России. Андрей Ермак также сообщил о реформах, инициированных президентом Украины Владимиром Зеленским. «Цель президента Украины — построение современного демократического государства, основанного на верховенстве права, свободного от коррупции и влияния олигархов»,— сказал он.

Господин Салливан, по сообщению Белого дома, отметил, что администрация президента США Джо Байдена привержена идее «придать новую жизнь нашему стратегическом партнерству» в связи с планом господина Зеленского по противодействию коррупции и проведению реформ.

Напомним, ранее господин Зеленский подписал новую Стратегию военной безопасности. Документ предусматривает, что ускоренные реформы в оборонной сфере должны помочь Киеву вступить в НАТО и защитить себя от России как от главного военного противника.

О стратегии Украины — в материале “Ъ” «Вечера на хуторе близ Брюсселя».