Центр Гамалеи сообщил о ревакцинации сотрудников «Спутником V»

Несколько сотрудников Центра имени Гамалеи разных возрастных групп использовали препарат «Спутник V» для повторной вакцинации, рассказал заместитель директора центра Денис Логунов. Он также уточнил, что у пожилых людей гораздо реже, чем у молодых, проявляются побочные эффекты после прививки.

«Конечно, "Спутник V" может использоваться для ревакцинации. Никаких ограничений нет. Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались. И ряд из них, пожилых, были перевакцинированы. Очень хорошие (иммунные.—“Ъ”) ответы»,— сказал господин Логунов в эфире Первого канала.

«Эта логика, когда говорят, что, если у молодых вакцина вызывает температуру, то что будет у старых — она абсолютно обратная»,— добавил он. Денис Логунов пояснил, что у молодых людей иммунная система «реактивна», а у пожилых наблюдается естественный процесс — «старение иммунной системы», поэтому в меньшей степени проявляются побочные эффекты.

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Ранее директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что повторно привиться «Спутником V», вероятнее всего, будет нельзя. Позже она уточнила: «Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации — прерогатива лечащего врача». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинация "Спутником V" «не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация».