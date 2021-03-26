They are the champions

На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме победу — первую крупную в карьере — сенсационно одержала отечественная пара дебютантов Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ехавшие на турнир в качестве третьих номеров сборной, они стали первым за восемь лет российским дуэтом, выигравшим мировое первенство. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский финишировали третьими, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — четвертыми.

Чемпионат мира в Стокгольме, первый топовый турнир для российской пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, вылился для них и в первую громкую победу. Находившиеся после короткой программы только на третьем месте и проигрывавшие лидерам почти пять баллов, они смогли произвести своей произвольной программой настоящий фурор. Мишина и Галлямов выступали под «We Are the Champions». Примечательно, что по ходу сезона они использовали вариант композиции The Queen без текста, объясняя это тем, что до чемпионства им еще далеко. Но именно на мировом первенстве, отобравшись на него в качестве третьей пары лишь за месяц до старта, как раз откатались на самом что ни на есть чемпионском уровне. Абсолютно все элементы, в том числе и открывавший программу сложнейший каскад из двух тройных сальховов, были выполнены на плюсы.

Мишина и Галлямов выступили настолько безукоризненно, что еще до проката другого российского дуэта — Александры Бойковой и Дмитрия Козловского — стало очевидно, что бороться за золото победителям короткой программы будет трудно. Пара, считавшаяся фаворитом, из этой борьбы выключилась довольно быстро. Сначала Александра Бойкова упала с тройного тулупа, который должен был быть выполнен в каскаде с двумя двойными прыжками, и оставила таким образом дуэт без самого дорогого элемента. Затем она упала снова, но уже на выбросе. Запаса, который Бойкова и Козловский смогли обеспечить себе после короткой программы, не хватило даже для того, чтобы занять вторую строчку. Там расположились китайцы Сюй Вэньцзинь и Цун Хань.

Под натиском более молодых российских пар не смог устоять опытный дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Чемпионы России, которые от одного мирового первенства к другому прогрессировали и приближались к верхней ступени пьедестала, в этот раз не смогли справиться со своим контентом. А если учесть, что еще до начала произвольной программы они уступали лидерам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому десять баллов, права на ошибку у них не было. А ошибка случилась. Тарасова вновь, как и в короткой программе, не смогла сделать чисто тройной тулуп, который шел в каскаде с двойным. Из-за этого этот элемент был оценен на минусы. Кроме того, она коснулась рукой льда при приземлении с тройного выброса. На фоне серьезных ошибок дуэт уже просто докатывал произвольную программу, шарм которой полностью растворился.

До пар короткую программу презентовали мужчины. Перед ее началом насчет обоих российских фигуристов, выступающих на чемпионате мира, были опасения. Для Михаила Коляды это, по сути, первый заметный после его перехода к знаменитому тренеру Алексею Мишину турнир. Для еще одного его подопечного Евгения Семененко — вообще первый крупный международный старт в карьере. Оба спортсмена, тем не менее, выступили на своем, весьма приличном уровне.

Юдзуру Ханью Фото: Reuters

Дебютировавший на мировом первенстве Семененко оказался одним из трех фигуристов, кто чисто сделал в своей программе два четверных прыжка — тулуп и сальхов. Такой же контент в короткой программе представили японцы — победивший в ней Юдзуру Ханью и ставший вторым Юма Кагияма. Однако, несмотря на запредельную сложность и исполнение всех непрыжковых элементов на максимальный уровень, Евгений Семенко не смог приблизиться к своим японским соперникам. Он оказался лишь десятым: сказалась вторая оценка. На международных соревнованиях Семененко пока что ноунейм, а ноунеймов судейская бригада не может награждать щедрыми компонентами и большими надбавками.

Михаил Коляда, который, похоже, окончательно избавился от привычки срывать по несколько сложных прыжков за одно выступление, идет четвертым. В Стокгольме он со своей короткой программой — необычно стильной — в целом справился. Россиянин решил сделать ставку на чистоту исполнения и в прыжковый набор включил всего один, самый дешевый четверной прыжок. За сольные тройной аксель и тройной лутц он получил приличные надбавки, в то время как каскад у него вышел не таким безупречным.

За лидерство же борются два титана фигурного катания — Юдзуру Ханью и американец Нейтан Чен. Последний выигрывает обычно за счет уникальной сложности. Но в Стокгольме американец, замахнувшийся в короткой программе на два самых трудных четверных прыжка, приземлил только один из них. После очень неприятного падения с четверного лутца, самого дорогостоящего прыжка, он сделал во второй половине не менее сложный четверной флип и присоединил к нему тройной тулуп. Чен довольно сильно отстал от двукратного олимпийского чемпиона Ханью, чисто сделавшего все прыжковые элементы: 98.85 баллов у американца против 106.98 у японца.

Екатерина Ремизова