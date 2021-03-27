Администрация Суэцкого канала не может назвать сроки восстанавления навигации

Точные временные сроки завершения операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале установить сложно, заявил на пресс-конференции директор Suez Canal Authority (SCA) Усама Рабиа.

«Спекулировать относительно даты окончания операции по снятию корабля бесполезно, здесь играют роль много факторов, в том числе реакция корабля на операцию»,— заявил господин Рабиа (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в операции по снятию с мели судна был достигнут прогресс.

«В пятницу вечером пропеллер судна начал работать после простоя в несколько дней»,— сказал директор SCA. По его словам, в операции участвуют не менее 10 буксиров, а работы по снятию севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва. Количество судов, ждущих прохода через Суэцкий канал, достигло 321, рассказал Усама Рабиа.

«Дноуглубительные корабли закончили работу на месте инцидента, теперь его пытаются вытащить 10 наших буксиров»,— сообщил господин Рабиа. По словам директора SCA, глубина дна канала в этом районе достигает 24 м, но ближе к берегам она гораздо меньше.

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Причин инцидента несколько, нельзя исключать человеческий фактор, также сказал он. «Документы, как водится в таких случаях, все скопированы и имеются у нас. Расследование может выявить ошибку капитана или штурманов на судне»,— заявил Усама Рабиа. «Песчаная буря с сильными ветрами в день инцидента — это не основные причины»,— отметил господин Рабиа.

Никакого ущерба экологии из-за инцидента нет, также сообщил директор SCA. «Слава Богу, пострадавших в результате инцидента нет, загрязнения воды не зафиксировано»,— заявил господин Рабиа.

Контейнеровоз развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель утром 23 марта. Его длина 400 м, ширина 59 м. В управляющей судном компании Bernhard Schulte Shipmanagement утверждают, что причиной происшествия стал сильный ветер. По разным прогнозам, на разблокировку канала может понадобиться от одной до трех недель.

О последствиях инцидента читайте в публикации “Ъ” «У суэцких собственная гордость».