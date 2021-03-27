СК Белоруссии хочет признания Nexta иностранной экстремистской организацией

Следственный комитет (СК) Белоруссии сообщил, что инициирует признание редакции Telegram-каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в республике. Управление СК по Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту «противоправной деятельности Степана Путило (основатель Telegram-каналов Nехta и Nехta Live) и иных лиц в части функционирования созданных и управляемых ими Telegram-каналов, распространяющих экстремистские материалы», говорится в сообщении на сайте СК Белоруссии.

«Исходя из всех собранных объективных данных, следователями в их деятельности установлены признаки иностранной экстремисткой организации»,— заявили в СК. «В ходе изучения информации, размещенной в указанных интернет-ресурсах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения»,— сообщили в Следственном комитете.

В ноябре КГБ Белоруссии добавил господина Путило и бывшего главного редактора Nехta и Nехta Live Романа Протасевича в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности. До этого Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал Nexta Live и его логотип экстремистскими материалами.

В этом году Степан Путило выпустил фильм «Лукашенко. Золотое дно». В фильме рассказывается о резиденциях, автомобилях и самолетах белорусского президента.

Сегодня в Минске проходят очередные акции протеста. Они не прекращаются с августа 2020 года, когда на выборах победил господин Лукашенко. Участники акций считают победителем выборов Светлану Тихановскую.

О протестных настроениях в Белоруссии читайте в публикации “Ъ” «На весне как на весне».