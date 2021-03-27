Польша лишила два корабля своего флага из-за строительства «Северного потока-2»

Морская палата в Гданьске (Польша) сняла с учета корабли Krebs Geo и Krebs Jet, указано на сайте палаты. Ранее заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский сообщил, что эти судна причастны к строительству трубопровода «Северный поток-2», и их документы должны быть признаны недействительными.

«Эти два суда принадлежат немецкому судовладельцу, но ходят под польским флагом. Они зарегистрированы в Морской палате в Гданьске»,— передает Business Insiderx` слова господина Витковского. Он отметил, что корабли в последнее время усилили работу над «Северным потоком-2». «Нас не интересует, что они возят, какие работы выполняют, пока они не угрожают экономическим интересам нашей страны»,— сказал он.

«Северный поток-2», по словам члена совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, достроен на 90-92%. Он сказал, что рассчитывает на окончание строительства газопровода в 2021 году. Работы в исключительной экономической зоне Дании, согласно уведомлению на сайте местного регулятора, планируется завершить к концу сентября 2021 года.

Подробнее о планах по завершению проекта — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».