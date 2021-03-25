США сообщили об угрозе со стороны КНДР из-за запуска ракет

Ракетные пуски КНДР свидетельствуют об угрозе, которую представляет для соседних стран и мирового сообщества ее программа разработки вооружений, сообщил представитель Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США Майк Кафка.

«Эта деятельность подчеркивает угрозу, которую противозаконная оружейная программа КНДР представляет для соседних с ней стран и мирового сообщества»,— говорится в заявлении господина Кафки (цитата по ТАСС). Он уточнил, что США продолжают следить за ситуацией и ведут консультации с союзниками и партнерами.

Ранее сегодня, 25 марта, КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Япония сообщила, что запуск ракет угрожает безопасности в регионе, и выразила протест КНДР. Ранее в марте КНДР запустила две крылатые ракеты, они упали в Желтом море. Президент США Джо Байден заявил, что не считает это провокацией.

Подробнее о реакции президента США на запуск ракет КНДР — в материале “Ъ” «Джо Байден пропустил ракеты мимо ушей».