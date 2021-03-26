Еще один банкир попал в молдавскую схему

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Русского земельного банка (РЗБ) Беслана Булгучева. Он считается правой рукой крупного криминального банкира Александра Григорьева и фигурантом расследования молдавской финансовой схемы, через которую из России были выведены около $20 млрд. Банк, совладельцем которого являлся обвиняемый, был куплен у Елены Батуриной, после чего его совет директоров возглавлял Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Однако в итоге РЗБ стал ключевым звеном криминального финансового транзита через Молдавию.

Тверской райсуд, удовлетворив ходатайство МВД, арестовал Беслана Булгучева на два месяца с момента его возможного задержания в России или экстрадиции из заграницы. Ранее банкир был объявлен в международный розыск.

По данным “Ъ”, бывший совладелец Русского земельного банка (господину Булгучеву принадлежало 16,35% акций) — новый фигурант расследования обстоятельств вывода из России около $20 млрд с помощью так называемой молдавской схемы. Как и остальным фигурантам, финансисту предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК) и переводе денег за рубеж по поддельным документам (ст. 193.1 УК).

По версии следственного департамента МВД, Беслан Булгучев — доверенное лицо одного из крупнейших российских криминальных финансистов — Александра Григорьева. Он в начале 2012 года купил несколько банков, включая РЗБ, который принадлежал Елене Батуриной — жене бывшего московского мэра Юрия Лужкова. После сделки совет директоров банка возглавил Игорь Путин, двоюродный брат тогдашнего премьер-министра, а сейчас президента Владимира Путина.

Новые собственники РЗБ, включая господина Григорьева и Беслана Булгучева, в СМИ именовались как «группа нефтяников и металлургов», которые намерены через банк заняться реализацией «крупных государственных и социальных проектов». Среди приоритетных направлений назывались инвестиции в Мурманский морской порт, Южно-Сахалинскую ТЭЦ, строительство трассы «Кола», соединяющей Мурманск и Санкт-Петербург, а также программы доступного жилья и развития регионов.

Однако ни одна из амбициозных программ банка так и не была выполнена, господин Путин вскоре покинул его, а РЗБ стал центром криминальной финансовой империи, выстроенной Александром Григорьевым. Новый бизнес банка базировался на отмыве денег и их выводе за границу.

В 2013 году основной владелец РЗБ познакомился с банкиром Александром Коркиным — помощником влиятельного молдавского политика Владимира Плахотнюка, и банк господина Григорьева стал составной частью международной криминальной финансовой схемы отмыва денег через Молдавию.

Схема, как ранее уже сообщал “Ъ”, была придумана и запущена господином Плахотнюком, который, возглавляя Демпартию Молдавии, имел огромное влияние в стране.

Суть молдавской схемы заключается в том, что российские компании, через которые отмывались деньги, заключали договоры займа с иностранными фирмами. На счета российских компаний заводились деньги для исполнения договоров, но на самом деле никто их исполнять не собирался. Счета открывались в банках, подконтрольных организаторам схемы, а перечисленные на них рубли конвертировались в доллары и евро. После этого договоры займа опротестовывались в Молдавии, так как их поручителями были граждане этой страны. Суды арестовывали валюту и затем, ссылаясь на судебные решения, деньги уже через Литву, Украину и Молдавию переводились в Европу. В махинациях были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, одним из которых и был Русский земельный банк. Таким образом было отмыто около $20 млрд, а банкир Григорьев недавно за участие в этой афере был осужден на длительный срок. Приговор теневику был вынесен в особом порядке, потому что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помог следствию раскрыть действия своих сообщников.

Владислав Трифонов