Молдавская схема вывела на приговоры Два российских банкира получили крупные сроки за вывод денег из России

Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет колонии получил бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, к 12 годам приговорен другой банкир, Александр Григорьев. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой, в рамках которых дали показания на других участников преступлений.

Чтение приговора банкиру Олегу Кузьмину (известен среди финансистов как Олег Вокзал) заняло 15 марта чуть более часа. Но уже в первые десять минут стало понятно, что он будет обвинительным. Тверской районный суд в итоге признал владельца банка «Европейский экспресс» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (участие в ОПС), а также ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств за границу по подложным документам).

Суд полностью согласился с выводами следствия, что с июня 2013 года по май 2014 года Олег Кузьмин, действуя «из корыстных побуждений» в составе преступного сообщества, перечислял валюту со счетов своего банка на «банковские счета нерезидента» — молдавского Моldindconbank. При этом российским контролирующим организациям им «были предоставлены заведомо недостоверные сведения» об основаниях, целях и назначении этих переводов.

Все сомнительные сделки, которые осуществлял банк господина Кузьмина, на общую сумму $1 млрд по тогдашнему курсу проходили в рамках криминальной «молдавской» схемы.

Однако при этом суд отметил, что подсудимый полностью выполнил все условия заключенного с ним в марте 2020 года досудебного соглашения о сотрудничестве. В итоге суд на год снизил срок, запрошенный в прениях представителем Генпрокуратуры, приговорив Олега Кузьмина к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб.

Также суд обратил в доход государства изъятые у банкира 235,5 тыс. руб. и €1,1 тыс., автомобили Mercedes AMG 4MATIC и Тoyota Land Cruiser 200, мотоциклы Harley-Davidson и Honda.

Приговор стал для Олега Кузьмина неожиданностью: банкир рассчитывал, что отделается минимальным или даже условным наказанием.

Как отметил “Ъ” его адвокат Владимир Жеребенков, защита считает приговор «необоснованно жестким и в кратчайшие сроки» его обжалует. Господин Жеребенков подчеркнул, что лишь «благодаря показаниям его клиента следствие разобралось» во всех нюансах работы «молдавской» схемы. По мнению адвоката, «огромная помощь следствию», оказанная банкиром, не была должным образом оценена судом.

Стоит отметить, что Олег Кузьмин дал развернутые показания на два десятка активных участников криминального транзита, через который из России было выведено около $20 млрд.

Среди организаторов преступного сообщества числятся молдавские политики Ренато Усатый, Илан Шор, банкир Вячеслав Платон и экс-глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.

Помимо этого среди тех, на кого дал показания Олег Вокзал,— осужденные недавно на длительные сроки банкир Александр Григорьев и глава казначейства Моldindconbank Елена Платон, сестра Вячеслава Платона (сам он, отметим, получил 18-летний срок в Молдавии, но потом был освобожден).

Отметим, что госпоже Платон Тверской суд в особом порядке назначил девять лет. Ее защита собирается обжаловать приговор. А решение, вынесенное Пресненским райсудом в отношении господина Григорьева, теневого руководителя и владельца ряда разорившихся российских банков, по которому он получил 12-летний срок, уже вступило в законную силу. Экс-банкир, которому наказание было вынесено с учетом ранее назначенного в Ростове-на-Дону девятилетнего срока за хищение (ч. 4 ст. 159 УК) более 2 млрд руб. в банках «Западный» и «Донинвест», обратился в Мосгорсуд, но тот, отклонив доводы финансиста и его защиты, счел, что без изоляции от общества господина Григорьева исправить невозможно.

Владислав Трифонов