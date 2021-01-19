Малый бизнес выгружают на платформу

Минэкономики до конца 2021 года запустит цифровую экосистему поддержки малого и среднего предпринимательства — компании смогут получить господдержку и необходимые им услуги по принципу «одного окна» на базе платформы этого министерства. Платформа будет формировать «цифровой профиль» компаний на базе государственных и коммерческих источников для более эффективной поддержки бизнеса в зависимости от его состояния и потребностей — обещано, что система будет «сопровождать» предпринимателей по мере их роста. Ожидается, что такая консолидация данных о поддержке МСП в одной точке обеспечит правительство знанием о степени эффективности оказываемой помощи.

Минэкономики готовит запуск экосистемы поддержки МСП на базе цифровой платформы предоставления услуг и дистанционного получения мер поддержки. Предполагается, что такая платформа упростит получение услуг малым бизнесом и станет площадкой для акселерации компаний за счет адресного подбора инструментов поддержки и необходимых сервисов. Как сообщила вчера на заседании комиссии Госдумы по вопросам поддержки МСП замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова, платформа уже запущена в тестовом режиме: на ней доступен каталог из 197 услуг и мер поддержки, зарегистрированные предприниматели уже получили 31 тыс. услуг.

Запуска цифровой платформы в 2020 году требовал обновленный нацпроект по развитию МСП: он обещает механизм адресного подбора мер поддержки, а также их проактивное одобрение. Для этого Минэкономики предусмотрело формирование на базе платформы «цифрового профиля» получателей господдержки — индекса «цифровой репутации». Он будет формироваться из трех блоков данных. Первый блок (официальные источники) не потребует участия субъекта МСП: после регистрации будут подгружены данные из других государственных систем. Второй блок (коммерческие источники) пополнится данными банков, маркетплейсов, бюро кредитных историй, порталов недвижимости, соцсетей. Дополнительно бизнес сможет сообщить о своих операциях, запросах и то, какими услугами он пользовался. В Минэкономики указывают, что индекс позволит в автоматическом режиме предварительно заполнять формы заявки, осуществлять их дистанционное одобрение, а также предлагать бизнесу потенциально востребованные меры. Данные о состоянии бизнеса будут использоваться для его акселерации — так, платформа сможет предлагать подсказки о дальнейших шагах для развития. Де-факто правительство создает систему госсопровождения малого бизнеса на всем жизненном цикле.

Сейчас платформа уже интегрирована с ФНС в части единого реестра МСП (ведется работа по интеграции с недавно запущенным ФНС реестром получателей господдержки). К экосистеме уже подключились несколько банков, образовательных платформ и электронных торговых площадок. Так что с 2021 года МСП и самозанятые могут оформить кредит через платформу, получить образовательные услуги и отслеживать госзакупки. В планах Минэкономики запуск налоговых сервисов (например, оплата в режиме «одного окна»), сервисов для экспортеров, целевым при этом является развитие суперсервисов — пакетных решений для малого бизнеса в зависимости от типовых ситуаций. Для этого платформа будет интегрирована с сервисами министерств, оказывающих поддержку МСП (Минсельхоз, Минпромторг), банковского сообщества, а также институтов развития в сегменте МСП (Российский экспортный центр, Корпорация МСП).

Ожидается, что сервисный подход облегчит деятельность компаний и поспособствует восстановлению малого бизнеса после потрясений коронакризиса — за счет упрощения взаимодействия с государством и облегчения доступа к господдержке. Для правительства же запуск платформы, которая в одной точке консолидирует данные обо всех получателях господдержки,— это возможность проанализировать объем и эффективность оказанной помощи. Как ранее пояснял первый вице-премьер Андрей Белоусов, полученные данные будут использованы для приоритизации мер господдержки и их донастройки.

Диана Галиева