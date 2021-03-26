Старый ЦОД лучше новых двух

«Росатом» может стать значимым игроком рынка мощностей для обработки данных. Госкорпорация планирует перезапустить обанкротившийся центр обработки данных (ЦОД) Xelent, который за 2 млрд руб. приобрела у ВЭБ.РФ. «Росатом» дооснастит его элементами энергетики и удвоит число стоек. Инвестиции в модернизацию ЦОД будут сопоставимы со строительством нового дата-центра и составят до 1 млрд руб. Эксперты полагают, что «Росатом» продолжит наращивание мощностей, поставляя услуги в первую очередь госсектору.

Как выяснил “Ъ”, «Росатом» планирует активно наращивать мощность ЦОД Xelent, По словам гендиректора «Атомдата-Центр» (дочерняя компания «Росэнергоатома»; занимается строительством дата-центров) Сергея Немченкова, мощность ЦОД будет увеличена до 1,5 тыс. стойко-мест. Сейчас она составляет 954 серверных стойки, но с учетом лимита резерва по питанию используется реально порядка 700 штук. «После передачи объекта в "Атомдата-Центр" мы планируем запустить проект по необходимому дооснащению элементов энергетики, что в короткий срок даст нам дополнительно 250 стойко-мест для коммерческой реализации, а в перспективе — 1,5 тыс. стоек»,— отметил господин Немченков.

«Росатом» вышел на рынок ЦОД в сентябре 2019 года, запустив ЦОД «Калининский» в Тверской области. В сентябре 2020 года объявил об инвестициях в размере 3 млрд руб. в ЦОД в Татарстане. О приобретении Xelent у ВЭБ.РФ «Росатом» заявил 24 марта. Ранее ЦОД был признан банкротом и достался банку за долги. Стоимость сделки составила 2 млрд руб.

По оценке ведущего аналитика iKS-Consulting Станислава Мирина, на расширение ЦОД «Росатому» потребуется еще около 1,1 млрд руб. Xelent — довольно качественный объект для инвестиций, считает господин Мирин. Покупка готового работающего ЦОД, по его мнению, увеличивает шансы корпорации в ближайшие несколько лет войти в пятерку крупнейших российских провайдеров услуг дата-центров.

Но для полноценного функционирования дата-центра вряд ли будет достаточно только расширить элементы энергетики, уточняет эксперт департамента инфраструктурных решений Softline Петр Царьков. По его мнению, речь идет о комплексной модернизации: «Стоимость такого проекта вполне сравнима с построением нового ЦОД и потребует не менее 500 млн руб.».

После реконструкции ЦОД может стать значимым игроком рынка. По итогам 2020 года общее число стоек в России достигло порядка 50 тыс., а выручка коммерческих дата-центров составила 43,8 млрд руб. Лидерство, по оценкам Cnews Analytics, сохранил «Ростелеком» (11,5 тыс. серверных стоек), за ним идет IXcellerate (3,3 тыс. стоек), на третьем месте — DataPro (2,4 тыс. стоек). Xelent в рейтинге занял 11-е место.

«Росатом» и его дочерние структуры в ближайшие годы продолжат политику агрессивного наращивания мощностей, уверен глава ассоциации участников рынка ЦОД Игорь Дорофеев: «Не исключено, что они будут как строить новые центры обработки данных, так и скупать уже имеющиеся проекты». По мнению эксперта, речь идет о консолидации рынка, на котором «Росатом» намерен стать одним из крупнейших игроков, потеснив «Ростелеком». Госкорпорация рассчитывает стать поставщиком услуг хранения данных в первую очередь для госсектора, уверены эксперты. Уже сейчас в портфеле «Росатома» есть проекты в области «умных городов», корпораций, администраций, добавляются и иные сегменты отрасли — медицина, научные институты, отмечает Петр Царьков.

Спрос на мощности коммерческих ЦОД может вырасти на фоне мер поддержки отрасли, которые готовит правительство. Оно, в частности, хочет запретить ведомствам строить инфраструктуру ЦОД на бюджетные средства без «надлежащего обоснования», а региональным властям — вообще строить дата-центры на бюджетные средства (см. “Ъ” от 17 марта). Ведомства также обяжут преимущественно использовать отечественные облачные сервисы и коммерческие ЦОД. Необходимые для этого нормативные акты планируется разработать к сентябрю. Такие меры содержатся в «дорожной карте» поддержки IT-отрасли. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 18 марта заявил, что Минцифры подготовило второй пакет мер поддержки IT-отрасли и в него вошло 64 предложения.

Никита Королев