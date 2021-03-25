Кубань в 2020 году заняла 33-е место в России по убыточности бизнеса

Убытки бизнеса в Краснодарском крае составили 95 млн руб. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из данных международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По этому показателю Кубань занимает 33-е место в России. На долю региона приходится 1,8% от общих убытков бизнеса в 2020 года.

Худшая динамика по убыткам бизнеса за 2020 года зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе: они увеличились в 62,5 раза и составили 529,2 млн руб. против 8,5 млн руб. годом ранее. По данным аналитиков самый значимый отрицательный вклад внесла нефтедобывающая отрасль, испытавшая в 2020 году сильнейший шок в связи с кризисом на топливных рынках.

На втором месте по максимальному увеличению убытков находится Магаданская область – в 16,8 раз (до 17,8 млн руб.). В регионе так же пострадали прежде всего предприятия в сфере добычи полезных ископаемых. Замыкает первую тройку Амурская область – в 13,6 раз (до 86,7 млн руб.). особенно критично возросли убытки предприятий в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии, газа, пара, горячей воды и кондиционирования воздуха – в 608 раз, отмечают авторы исследования.

По абсолютному показателю убытков лидером стала Москва – 2,22 млрд руб. На ее долю пришлось 41,7% от общих убытков бизнеса в 2020 года. Второе место занял ЯНАО, третье – Санкт-Петербург – 266,4 млн руб.

В отраслевом разрезе наибольший абсолютный размер убытков приходится на сферу торговли – 1,15 трлн руб., или 21,6% совокупных убытков бизнеса, чуть меньше – на обрабатывающие производства (17,6%, или 937,6 млрд руб.), далее следуют добыча полезных ископаемых (16,1%, или 859,9 млрд руб.).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по абсолютному размеру недополученной прибыли бизнеса по итогам 2020 года. По данным аналитиков, заработки бизнеса на Кубани за прошлый год сократились на 100,5 млрд рублей, составив 356.8 млрд руб. По этому показателю регион занимает девятое место в РФ.

По данным на 1 января 2021 года на Кубани насчитывалось 89,5 тыс. действующих коммерческих организаций. Это на 6,5% или 6254 организации меньше, чем годом ранее. По динамике ликвидации коммерческих организаций Кубань занимает 48-е место в России.

Алексей Белянин