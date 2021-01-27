Кубань в 2020 году заняла 48-е место в РФ по динамике сокращения бизнеса

В Краснодарском крае по данным на 1 января 2021 года насчитывалось 89,5 тыс. действующих коммерческих организаций. Это на 6,5% или 6254 организации меньше, чем годом ранее, следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По динамике ликвидации коммерческих организаций Кубань занимает 48-е место в России. Чаще других закрывались компании в Санкт-Петербурге (-15,42%), Тульской области (-15,21%) и Кабардино-Балкарии (-14,92%). Реже бизнес ликвидировался в Орловской и Липецкой областях, а также в Севастополе. Кроме того, на Чукотке и в Бурятии в 2020 году коммерческих организаций стало больше – на 3,32 и 6,33%, соответственно.

В Южном федеральном округе у Краснодарского края пятое место по динамике сокращения бизнеса. Чаще всего компании ликвидировалось в Астраханской области и Адыгее: за год их количество снизилось на 11,12 и 9,35%, соответственно.

В России, по данным на 1 января 2021 года, насчитывалось 2,82 млн коммерческих организаций – на 9,58% меньше, чем годом ранее. Всего в 2020 году в стране прекратили свою деятельность 515,5 тыс. коммерческих организаций, или каждая шестая компания в стране. Количество закрытых бизнесов в 2,4 раза превысило число вновь созданных – такое соотношение оказалось худшим как минимум за последние 18 лет, отмечают аналитики FinExpertiza.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в 2020 году суды ввели конкурсное производство в отношении 292 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. По этому показателю Кубань занимает шестое место в России. Годом ранее в Краснодарском крае признали банкротами 326 компаний.