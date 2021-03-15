На Кубани потери бизнеса в 2020 году превысили 100 млрд рублей

Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по абсолютному размеру недополученной прибыли бизнеса по итогам 2020 года. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консатинговой сети FinExpertiza.

По данным аналитиков, заработки бизнеса на Кубани за прошлый год сократились на 100,5 млрд рублей, составив 356.8 млрд руб. По этому показателю регион занимает девятое место в РФ. По абсолютному размеру недополученной прибыли в 2020 году среди регионов лидирует Москва, где заработки бизнеса обвалились по сравнению с 2019 годом сразу на 2,1 трлн руб. (на 43,2%, до 3 трлн руб.). На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ (-847,9 млрд руб., до 246,8 млрд руб.), замыкает первую тройку Татарстан (-392,9 млрд руб., до 54,6 млрд руб.).

В целом, совокупная прибыль российского бизнеса (крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса) за вычетом убытков по итогам 2020 год обвалилась на 23,5%, что стало максимальным падением за последние 12 лет. По сравнению с предыдущим годом предприятия недополучили свыше 3,8 трлн руб.

По данным, аналитиков, финансовые показатели бизнеса по итогам 2020 года ухудшились в 48 из 85 регионов. Наиболее негативная динамика наблюдалась в небольшом северокавказском регионе Северной Осетии – Алании, правда, виной тому околонулевая база прошлого года: если в 2019 году региональные предприятия получили убыток около 2 млн руб., то в 2020 году он вырос до 3 млрд руб., то есть на 149,3 тыс. процентов. На втором месте антирейтинга Ненецкий автономный округ, где финансовый результат бизнеса ухудшился на 456% (20,65 млрд руб. убытка в 2020 году против 5,8 млрд руб. прибыли – в 2019 году). Третье место заняла Ингушетия, где убытки выросли на 436,5% (с 838 млн руб. до 4,5 млрд руб.).

Падение показателей авторы исследования объясняют пандемией коронавирусной инфекции. По данным аналитиков, в 2020 году наиболее драматичное снижение доходов бизнеса произошло весной, когда компании столкнулись с резким сокращением глобального спроса. В летние месяцы, по мере ослабления эпидемических ограничений и возобновления деловой активности, снижение прибыли бизнеса замедлилось, однако она была все еще ниже прошлогодних значений. Восстановительный рост начался лишь в октябре.

Наиболее позитивная динамика финансовых потоков наблюдалась у бизнеса в Карачаево-Черкесии, где рост показателей бизнеса составил 734% – с 146 млн до 1,2 млрд руб. На втором месте Ростовская область, где местным предприятиям удалось выбраться из убытка 55,2 млрд руб. 2019 года и завершить 2020 год с прибылью 123,5 млрд руб (+390,8%). На третье место попала Республика Алтай (рост прибыли на 275%, до 14,1 млрд руб.).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае по данным на 1 января 2021 года насчитывалось 89,5 тыс. действующих коммерческих организаций. Это на 6,5% или 6254 организации меньше, чем годом ранее. По динамике ликвидации коммерческих организаций Кубань занимает 48-е место в России.

Кроме того, в Краснодарском крае в 2020 году суды ввели конкурсное производство в отношении 292 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. По этому показателю Кубань занимает шестое место в России. Годом ранее в Краснодарском крае признали банкротами 326 компаний.

Алексей Белянин