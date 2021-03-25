Главные новости к утру 25 марта

Россия обыграла Мальту в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу. Встреча в Та-Кали завершилась со счетом 3:1. Капитан команды Артем Дзюба забил первый гол матча и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной страны. О матче Россия—Мальта

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Она пройдет во всех 47 префектурах страны за 121 день. Открытие Олимпийских игр состоится 23 июля в Токио, зарубежные болельщики не смогут посетить их из-за пандемии. О запрете иностранцам посещать Игры

В США число зараженных COVID-19 превысило 30 млн, умерли за время пандемии 545 тыс. человек. США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших от коронавируса.

Последние данные по коронавирусу в России и мире Читать далее

Япония заявила протест после запуска двух баллистических ракет КНДР. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что эти пуски представляют угрозу безопасности региона и нарушают резолюции Совета безопасности ООН.

Ракета «Союз» со спутниками связи стартовала с космодрома Восточный. Она выведет на орбиту 36 британских спутников OneWeb.

О предстоящих 25 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.