Дзюба вышел на второе место по числу голов за сборную России

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной страны. Свой 27 гол в составе национальной команды он забил в первом матче отбора на чемпионат мира 2022 года против команды Мальты.

Артем Дзюба обошел Владимира Бесчастных (26 голов), который выступал за сборную страны в 1992–2002 годах. Лучшим бомбардиром является Александр Кержаков, у него 30 голов.

?? Фомин отдал шикарный проникающий пас на Дзюбу, которому оставалось только пробить мимо вратаря мальтийцев.



?? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/XLq7zWwOrE — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 24, 2021

Сборная России на выезде победила команду Мальты со счетом 3:1. Кроме Дзюбы в ворота Мальты также забили Марио Фернандес и Александр Соболев. Следующий матч отбора состоится 27 марта в Сочи, Россия сыграет со Словенией.

Подробнее об игре Россия—Мальта — в материале “Ъ” «Мальтийский орден Артему Дзюбе».