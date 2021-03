В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

Эстафета олимпийского огня стартовала в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии, сообщается на сайте оргкомитета Олимпиады. В течение 121 дня она пройдет во всех 47 префектурах Японии. Открытие Олимпийских игр состоится 23 июля в Токио.

Всего в эстафете олимпийского огня примут участие около 10 тыс. человек. Первым факелоносцем стала 34-летняя футболистка Адзуса Ивасимидзу, она выступала за сборную страны с 2006 по 2016 год. В 2011 году женская сборная Японии по футболу выиграла чемпионат мира в Германии.

