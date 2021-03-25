Число зараженных COVID-19 в США превысило 30 млн

В США с начала пандемии выявили более 30 млн зараженных коронавирусом — 30 001 245, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли за время пандемии 545 053 человека.

США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших от COVID-19. На втором месте по числу зараженных находится Бразилия (12,1 млн), на третьем — Индия (11,7 млн). Всего в мире коронавирусом заразились 124,5 млн человек, умерли 2,7 млн.

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С конца 2020 года в США идет программа по вакцинации населения. Хотя бы один из компонентов вакцины от COVID-19 получили более 101 млн человек, из них полностью привились более 35 млн американцев (10,5% населения).

Подробнее об эпидемиологической ситуации в США — в материале “Ъ” «Америка в роли простой смертной».