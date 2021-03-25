Главные анонсы 25 марта

В Москве в режиме видеоконференции пройдет встреча Владимира Путина с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

В этот же день господин Путин посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера.

В Афинах премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в памятных мероприятиях по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821–1829 годов. О визите премьера в Грецию

В Сеуле министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном.

В Белоруссии оппозиционеры готовятся начать новую серию протестов. В этот день в стране по традиции вспоминают основание первого независимого национального государства — Белорусской народной республики. Подробнее

В Брюсселе в формате видеоконференции пройдет заседание Европейского совета — высшего политического органа Евросоюза. В повестке обсуждение эпидемиологической ситуации, положения в Восточном Средиземноморье, отношений с Россией, проблем единого рынка, промышленной политики, цифровой трансформации экономики. Запланировано выступление президента США Джозефа Байдена.

В Вашингтоне пройдет первая пресс-конференция Джозефа Байдена в качестве президента страны.

В Женеве (Швейцария) пройдет 52-й раунд переговоров в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье — платформы диалога между Абхазией, Грузией и Южной Осетией.

В Японии стартует эстафета олимпийского огня, которая должна пройти по всем 47 префектурам страны и завершиться в Токио, где 23 июля запланировано открытие Олимпийских игр. Церемония пройдет без зрителей из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек. О решении провести Олимпиаду без иностранных зрителей