Принц Гарри за двое суток получил две работы в США

Британский принц Гарри вошел в комиссию Института Аспена, которая займется борьбой с дезинформацией в США. Накануне стало известно, что принц стал сотрудником американской стартап-компании BetterUp, занимающейся коучингом.

По данным Wall Stret Journal (WSJ), в BetterUp принц Гарри занял пост главного сотрудника по вопросам взаимодействия. Предполагается, что он будет принимать участие в разработке стратегии компании, а также в публичных выступлениях на тему психического здоровья. «Я намерен помочь повлиять на жизнь людей. Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личного развития, повышения осведомленности и улучшения жизни во всех отношениях»,— приводит WSJ письменный ответ Гарри.

Институт Аспена сегодня, 24 марта, объявил о создании комиссии, которая за шесть месяцев должна продумать меры реагирования на «современный кризис веры в ключевые институты» общества. Комиссия по информационным беспорядкам, как ее назвали в институте, включает 3 сопредседателей и 15 экспертов со всего мира. В их число помимо принца Гарри вошел, в частности, шахматист Гарри Каспаров.

«В рамках своей работы комиссия будет бороться с воздействием и проблемой дезинформации во всех аспектах современного общества: от выборов 2020 года (в США.— “Ъ”) и безопасности вакцин до постоянных рисков для сообществ разных рас и угроз со стороны государства и негосударственных структур»,— говорится в пресс-релизе института.

Напомним, в марте в Великобритании разразился скандал после выхода интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Госпожа Маркл в числе прочего рассказала о расистских высказываниях в ее адрес со стороны кого-то из членов королевской семьи. После этого, по данным СМИ, британский королевский двор решил больше внимания уделять поддержке меньшинств.

О возможных последствиях интервью Меган Маркл для британской монархии — в материале “Ъ FM” «В истории "фирмы" наметился поворот».