Футболисты «Тамбова» сыграли в свою игру

В российском футболе может разразиться очень громкий скандал. Как минимум двух игроков клуба «Тамбов», оказавшегося на грани финансового краха и находящегося на последнем месте в чемпионате страны, подозревают в ставках на результаты встреч своей команды. Такого рода действия запрещены регламентом и, по сути, приравниваются к организации договорных матчей. Тамбовским футболистам грозит длительная дисквалификация, а Российской премьер-лиге (РПЛ) — имиджевый ущерб.

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о том, что «в ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения» им «получена информация, требующая проверки». Она касается «возможных манипуляций некоторых игроков "Тамбова" по изменению хода ряда матчей».

Источник “Ъ”, знакомый с деталями инцидента, уточнил, что упомянутая информация направлена в РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

UEFA занимается постоянным мониторингом букмекерской активности, и именно она в данном случае вызвала подозрения. Ставки на игры своей команды строго запрещены регламентами как международных, так и национальных головных футбольных структур и фактически приравниваются к организации договорных матчей. В соответствии с правилами РФС участникам матча запрещено совершать ставки напрямую или через других лиц, консультировать или привлекать к ставкам, в частности, на результат, ход или любой другой аспект футбольного матча или турнира, а также на трансферы игроков, соглашения с тренерами, желтые карточки и удаления.

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова подтвердила ТАСС: в РФС для беседы, связанной с подозрениями в нарушении регламента, вызваны два игрока клуба, добавив, что для вызова были «основания». Госпожа Коновалова не назвала имен футболистов, но в среду многие медиаресурсы уверенно указали на Дмитрия Германа и Александра Еркина. Предполагается, что их могли уличить в ставках на результаты игр с участием «Тамбова» в рамках двух последних туров чемпионата России. В них тамбовчане потерпели очень крупные поражения — 0:4 от «Краснодара» и 0:5 от «Сочи».

Игрок футбольного клуба «Тамбов» Александр Еркин Фото: «Динамо-Москва»

При этом Championat.com не исключает, что проверке в РФС вслед за Дмитрием Германом и Александром Еркиным подвергнутся и другие игроки «Тамбова». Ссылаясь на свой источник, издание утверждает, что у сотрудников клуба уже «были подозрения о ставках на игры». Причем разговоры о них «никем особо не пресекались» из-за «дикой финансовой ситуации».

Что под ней имеется в виду, понятно. В нынешнем сезоне финансируемый из регионального бюджета «Тамбов» потерпел крах. Еще зимой его представители не скрывали, что дефицит средств может заставить их отказаться от продолжения выступления в чемпионате. Положение усугубил наложенный на «Тамбов» запрет на регистрацию новых футболистов. Он был вызван обращениями в РФС по поводу колоссальных задолженностей по зарплате целой группы тамбовских игроков. При этом без новичков, взятых из уже прекратившей существование молодежной команды или арендованных у других клубов, «Тамбов» выставлять на поле полноценный состав не смог бы, поскольку большая часть основы успела покинуть кризисную команду. В итоге благодаря помощи, оказанной РФС и Российской премьер-лигой, тамбовчане, размер кредиторской задолженности которых превышает 500 млн руб., все же отказались от идеи сняться с первенства и решили завершить его наспех собранным составом. Клуб проиграл все четыре матча, состоявшихся после зимнего перерыва, и занимает низшую строчку в турнирной таблице.

Источник “Ъ” в одной из руководящих футбольных структур воздержался от прогноза по поводу исхода проверки.

Он сказал, что после ее проведения дело должно быть передано в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС и игрокам в том случае, если их вина будет доказана, «может грозить длительная дисквалификация». Он, впрочем, подчеркнул, что «в деле "Тамбова" еще надо разбираться».

Скандалы, связанные с незаконными ставками на матчи, на самом деле не такое уж редкое явление в российском футболе. Однако предыдущие в основном имели отношение к следующим по статусу за РПЛ дивизионам. Первый громкий кейс относится еще к 2010 году. Тогда комитет по этике РФС дисквалифицировал на год футболистов клубов «Псков-747», «Океан» и «Губкин» Валерия Алексеева, Владимира Чекунова и Дениса Кириленко, а также бывших тренеров барнаульского «Динамо» Сергея Кормильцева и Вадима Бриткина как раз за ставки в букмекерских конторах. Впоследствии РФС был вынужден еще несколько раз изучать подобные случаи и выносить наказания по ним.

Сведения о возможных «манипуляциях» с результатами матчей в элитном дивизионе отечественные букмекеры начали предоставлять футбольным властям еще в прошлом десятилетии. Однако доказать нарушения не удавалось.

Впрочем, свежий прецедент успешного доведения расследования до наказания все-таки есть.

В конце прошлого года РФС дисквалифицировал игроков «Сочи» Никиту Колдунова и Павла Коркина. Причиной была как раз их игра в букмекерских конторах. Поскольку футболисты сами признали вину, они отделались довольно мягкими санкциями — шесть месяцев дисквалификации условно, а история не вызвала большого резонанса, в отличие от тамбовской.

По мнению генерального секретаря Профсоюза футболистов и тренеров России Николая Грамматикова, «чем бы ни закончилось разбирательство, оно точно нанесет ущерб рынку и имиджу российского футбола», поскольку «информация за рубежом распространяется очень быстро». Эксперт отметил, что «соревнование, в котором наряду с клубами, обладающими бюджетами, превышающими бюджеты некоторых солидных европейских команд, участвует такой клуб, как "Тамбов", не имеющий ни нормального финансирования, ни даже домашнего стадиона, свидетельствует скорее о слабости лиги»: «Определяющими для уровня первенства являются не возможности его чемпиона, а средний уровень».

Алексей Доспехов