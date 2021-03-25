Омбудсмен уполномочен огорчить

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов выступил с ежегодным отчетом в ЗакСе Петербурга. Он рассказал о низком числе возбужденных дел по фактам домашнего насилия, систематическом нарушении прав на мирные собрания, а также о манипулировании со статистикой по коронавирусу. Число обращений к нему стало рекордным за девять лет его работы. Обратная связь от депутатов свелась к обвинениям в предвзятости в пользу оппозиции.

Начало выступления господина Шишлова задержалось более чем на полчаса, вследствие чего не все депутаты успели задать вопросы. 280-страничный доклад уполномоченный разослал еще до начала заседания, а выступая с трибуны, он представил парламентариям презентацию.

Первое, что он отметил, — востребованность свою и своего аппарата: число обращений выросло, по сравнению с 2019 годом, более чем на 2 тыс. «Безусловно, повлияла пандемия, но рост количества обращений наблюдается уже несколько лет»,— подчеркнул Александр Шишлов. Годовой оборот вырос в четыре раза. Количество обращений по нарушению прав на охрану здоровья выросло на 281% в сравнении с 2019 годом, жалоб на домашнее насилие стало на 123% больше, а на нарушения прав на доступ к информации — на 120%. Все три фактора, по словам омбудсмена, стали следствием пандемии.

Не забыл господин Шишлов и о поправках к Конституции, в одной из которых (к ст. 114) Россия декларирует меры по поддержке гражданского общества. После плебисцита четыре петербургских НКО вместо поддержки получили статус иностранного агента и сопутствующие обременения (см. “Ъ” от 23.12.2020). Он также напомнил о петербургской учительнице и фем-активистке Дарье Апахончич, которая вошла в первую пятерку физлиц — СМИ-иноагентов. «Она не имеет никакого отношения ни к СМИ, ни к иноагентам»,— подчеркнул уполномоченный. Кроме того, он указал на ряд фактов фальсификации итогов плебисцита по поправкам.

Далее он рассказал о провалах по трем из четырех проектов, призванных улучшить жилищные условия горожан. Рост наблюдается только по «Жилью работникам бюджетной сферы» — на 126% в сравнении с 2019 годом. «Расселение коммунальных квартир», «Молодежи — доступное жилье» и «Развитие долгосрочного ипотечного кредитования» просели на 72%, 73% и 46% соответственно.

Господин Шишлов отметил и снижение количества публичных массовых мероприятий (тоже связанное с COVID-19). При этом он упомянул непоследовательность властей в применении наказаний за нарушения антиковидных запретов на массовые сборы. «2 августа в центре Санкт-Петербурга состоялся полумарафон "ЗаБег.РФ", в котором, по данным организаторов, участвовали 8 тыс. человек. При этом за день до этого события сотрудники полиции задержали около 20 участников стихийной публичной акции "Кормим голубей"»,— подчеркнул он. Александр Шишлов напомнил, что гайд-парк на площади Ленина, который был самым востребованным из разрешенных для проведения акций без уведомления мест, больше недоступен.

На многочисленных нарушениях прав граждан, в том числе на мирные собрания, а также избирательных прав сосредоточились депутаты «Единой России» и ЛДПР. Лидер фракции большинства Александр Тетердинко обвинил господина Шишлова в очернении системы избирательных комиссий «широкими мазками», а также в том, что он забыл о презумпции невиновности. Уполномоченный ему кратко напомнил, что в докладе он говорит о конкретных нарушениях, подтвержденных решениями судов. Единоросс Александр Ходосок заподозрил омбудсмена в предвзятости. «Вы помогаете муниципальным депутатам, лишенным мандатов, но только оппозиционным, почему?» — спросил он. Александр Шишлов заявил, что провластные избранники к нему просто не обращались. Следующим вопросом господин Ходосок потребовал пояснить цитату «Навальный должен быть освобожден». «Мы с вами живем в России, и порой людей судят не за то, что им вменяют, а за политические взгляды»,— сказал господин Шишлов. Он также добавил, что считает Алексея Навального политзаключенным.

Лидер ЛДПР Павел Иткин поинтересовался, как омбудсмен защищает права граждан, которым помешали несогласованные митинги. В ответ тот пояснил, что гражданам мешали перекрытия дорог, которые осуществляли полиция, Росгвардия и уборочная техника, причем в дни, когда акций не было. «Нужно, чтобы осуществлялся мирный диалог, который не мешает никому»,— подчеркнул Александр Шишлов. Глава «Яблока» Борис Вишневский успел спросить о списках «политически неблагонадежных» граждан, к которым перед акциями протеста приходит полиция (см. “Ъ” от 15.03.2021). Уполномоченный назвал такие визиты правоохранителей «политически мотивированными мероприятиями».

Олег Дилимбетов