Бывшему премьеру Украины предъявлено обвинение в госизмене из-за харьковских соглашений

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в госизмене бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову в связи с подготовкой харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму.

«Бывший премьер-министр Украины согласился на навязанные представителем иностранного государства — президентом России Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ»,— сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Фамилия обвиняемого не называется. Указанные в сообщении даты свидетельствуют о том, что в то время пост премьер-министра занимал Николай Азаров.

Напомним, в январе ГБР Украины предъявило обвинение в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу за подписание харьковских соглашений. В марте Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в госорганах страны, которые были привлечены к подготовке и ратификации харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота России в Крыму. В частности, обыски прошли в Верховной раде и ее комитетах, СНБО, МИД и правительстве.