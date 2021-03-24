Солдат сменит нары на койку

Суд отменил меру пресечения в виде ареста Антону Макарову, обвиняемому в убийстве трех военнослужащих на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. После психиатрической экспертизы по ходатайству следствия он переведен из СИЗО на принудительное лечение в местный стационар специализированного типа. Сколько он проведет в медучреждении, пока неизвестно. После лечения его могут отправить на повторную психиатрическую экспертизу.

235-й гарнизонный военный суд в среду рассмотрел ходатайство следствия о переводе Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех сослуживцев на военном аэродроме Балтимор в Воронеже, из следственного изолятора на принудительное лечение. Как пояснили “Ъ” в суде, он будет лечиться в психиатрическом стационаре специализированного типа в воронежском клиническом психоневрологическом диспансере. Обвиняемого поместят во второй корпус медучреждения, расположенный в поселке Орловка Хохольского района под Воронежем.

Антон Макаров принял участие в заседании посредством видеоконференцсвязи. Ранее СМИ утверждали, что он был этапирован в Москву, впрочем, по данным “Ъ”, обвиняемый содержался в СИЗО-3 управления ФСИН по Воронежской области.

В конце прошлого года Антону Макарову была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Как пояснила “Ъ” его адвокат Ольга Зиброва, эксперты не смогли определить психическое состояние обвиняемого на момент инкриминированных ему деяний.

«Сейчас он не осознает фактический характер и общественную опасность своих действий, так как имеет определенное психическое заболевание. Оно препятствует определению состояния на тот момент. Сначала нужно вылечить это заболевание, а после копаться в его голове дальше»,— объяснила адвокат.





По ее словам, срок лечения будет оцениваться врачами.

Напомним, Антон Макаров обвиняется в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хищении оружия (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ). По предварительной версии, 9 ноября 2020 года во время несения суточного наряда 20-летний рядовой решил похитить оружие и для этого убил дежурного по полку майора Сергея Ермолаева топором. Затем он как минимум дважды выстрелил в рядового Фирсова, которого в итоге доставили в госпиталь с ранениями в плечо и лопатку. После этого, якобы прикрываясь ефрейтором Сергеем Кажокиным, подозреваемый в спальном помещении как минимум трижды выстрелил в спящего Михаила Акталиева, а затем убил и ефрейтора Кажокина. Затем рядовой Макаров с пистолетом сбежал из части. Его поймали в тот же день по пути в Орловскую область, где живут его родственники.

Воронежский гарнизонный суд заключил Антона Макарова под стражу. Представлявшая его интересы на тот момент адвокат Яна Горюнова говорила об «объективных причинах» произошедшего и заявляла, что будет добиваться переквалификации дела, однако не уточняла, на что именно. В Минобороны изначально отвергали версию конфликта рядового с сослуживцами. По мнению военных, причиной происшедшего стал случившийся у рядового Макарова нервный срыв. После заключения под стражу обвиняемый сменил защитника.

В конце декабря срок содержания Антона Макарова в СИЗО продлил 235-й гарнизонный военный суд. Изменение подсудности объяснялось местом нахождения органа предварительного следствия — Главного военного следственного управления СКР. В ведомстве ход расследования уголовного дела не комментируют.

Сергей Толмачев, Олег Мухин, Воронеж