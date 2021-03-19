Кипр с 1 апреля будет пускать российских туристов без карантина

Власти Кипра с 1 апреля перенесут Россию в категорию стран, туристам из которых разрешено прибытие на остров, передает Ассоциация туристических операторов России (АТОР) слова главы Минтуризма Кипра Савваса Пердиоса. После въезда пребывать в карантине будет не нужно.

Туристы из России, отправляющиеся на Кипр, должны не позднее чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирус, а за 24 часа до вылета — зарегистрироваться на сайте Cyprus FlightPass, уточняет АТОР. Второй ПЦР-тест на COVID-19 нужно будет сдать по прибытии.

Кипр открыл аэропорты для туристов с 1 марта. Для организации прибытий из других стран в стране были введены четыре категории государств: «зеленая», «оранжевая», «красная» и «серая». Россия в данный момент относится к странам «серой» категории — это значит, что россияне не могут как туристы прибывать на Кипр. При этом на Кипр уже могут прибывать дипломаты, граждане Кипра, ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также обладатели вида на жительство на Кипре.

От цвета категории зависит, сколько тестов на коронавирус нужно сдавать туристам и нужно ли их сдавать в принципе. Россия, по словам господина Пердиоса, будет перемещена в категорию не ниже «красной».

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