Купюры сменят «лица»

Место Архангельска на банкноте в 500 руб. займет Пятигорск, на 1 тыс. руб. вместо Ярославля появится Нижний Новгород, на 5 тыс. руб. будут не хабаровские достопримечательности, а екатеринбургские. Также Центробанк возобновит выпуск десятирублевых банкнот, но вместо Красноярска на них окажется Новосибирск. Реформу встретили без особого восторга даже в городах, которые теперь будут украшать купюры. В чем причина? И как изменятся российские деньги? Выяснял Александр Мезенцев.

Сейчас в обороте находятся восемь видов рублевых купюр. Реформа не затронет лишь 200 руб. и 2 тыс. руб. Выпускать эти банкноты начали не так давно, в 2017 году, и они полностью соответствуют новым критериям: одна купюра — один город и один федеральный округ. Таким образом, 200 руб. останутся с Севастополем, а 2 тыс. руб. — с Владивостоком.

Банкноты в 50 руб. и 100 руб. тоже изменятся. Их лицевую сторону по-прежнему будут украшать достопримечательности Санкт-Петербурга и Москвы, но уже иные. С оборотной стороны появятся изображения других городов, входящих в Центральный и Северо-Западный федеральные округа. На остальных банкнотах даже намека на изначальный дизайн не останется. 500 руб. будут представлены Пятигорском и Северо-Кавказским федеральным округом, а не Архангельском.

Жителям последнего, конечно, грустно, но катастрофой это никто не считает, отмечает управляющий холдингом «АТК-Медиа» Денис Горин: «Для севера, которому традиционно тяжело привлекать к себе внимание туристов из-за слабой инфраструктуры, все подобные бренды полезны и помогают.

То, что мы присутствовали на купюре достаточно большого номинала, было приятно. Реальный эффект оценить сложно, потому что, безусловно, купюры не мотивируют людей куда-то ехать, но на узнаваемости это отражалось однозначно».

В Пятигорске также нашлись недовольные, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Ставропольском крае Александра Ларинцева: «Люди говорят: “Лучше бы пенсии повысили”. На модернизацию, переобучение экспертов потратят много средств. Деньги на деньгах делают”. Дальше ехидно заявляют: “Заживем на “пятихатку” теперь”. Кто-то пишет про гордость и про то, что такого никто не ожидал. Кажется, что выбор был случайный: крутили барабан, и выпало, ведь исторических городов много».

Не менее шокированы и ярославцы, чей город больше не будет изображен на купюре в 1 тыс. руб. Некоторые даже преподносили ее иностранным друзьям в качестве сувенира. А несколько лет назад местные власти даже установили памятник банкноте, который стал центром притяжения туристов. Так что равнодушных к решению регулятора оказалось мало, рассказал “Ъ FM” исполняющий обязанности руководителя департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко: «Многие гости Ярославля едут специально к Ярославу Мудрому, соединяют изображение с памятником, делают какие-то селфи, расходятся.

Для нас это, можно сказать, как бутылка Coca-Cola. А купюра номиналом в 1 тыс. руб. — самая популярная в стране.





Конечно, будет грустно, получив зарплату, не увидеть Ярославль. Кто-то, может быть, только ради этого ее и просит».

Теперь же место Ярославля займет Нижний Новгород, а в соцсетях уже начали соревноваться в остроумии. В голосовании на главную достопримечательность города уверенно держится, например, любимая и местными, и туристами «Шаурма на Средном». Отдельное место занимают шутки о благоустройстве Нижнего Новгорода, говорит корреспондент “Ъ FM” Роман Кряжев: «Есть такая шутка, что в качестве символа города можно поставить синий забор, потому что у нас было очень много строек и долгостроев. Одно время Нижний Новгород в шутку называли Синезаборском.

Губернатор позитивно относится к нововведению и продвигает эту тему, так как важно подчеркнуть статус города, как столицы Приволжского федерального округа.

Нижний Новгород считается административным центом, но бренд столицы перехватила Казань. У нас с ними по этому поводу даже были разбирательства в свое время».

Власти Хабаровска, который больше не будет украшать пятитысячную купюру, высказались лаконично. Глава края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале отметил только, что решение ЦБ является большой ошибкой. Журналисты, впрочем, обратили внимание на другое решение регулятора — об обновлении бумажных десяток, почти вышедших из оборота. Зампред Банка России Михаил Алексеев назвал такой шаг экспериментальным, и если гипотеза подтвердится, то власти смогут сэкономить на выпуске денег: «Модернизированные банкноты мы собираемся покрыть специальным защитным лаковым составом — это позволит сделать ее более долговечной. Мы рассчитываем, что это частично уменьшит потребность в выпуске пятирублевой купюры».

Новые деньги появятся в обороте с 2022 года. Первыми выпустят банкноты номиналом в 100 руб., а до 2025 года — и все остальные. Старые купюры, впрочем, тоже никуда не денутся, во всяком случае, в ближайшее десятилетие.

Лилия Галявиева