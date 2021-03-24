Глава Красноярска предложил менять города на купюрах каждые 20 лет

Мэр Красноярска Сергей Еремин предложил менять изображение городов на купюрах каждые 20 лет, об этом он написал в своем аккаунте Instagram. Ранее Банк России сообщил о модернизации банкнот.

«Пусть смена городов на купюрах будет регулярной. А мы будем помнить, что Красноярск даже в этом деле был в числе первых»,— сказал господин Еремин.

Он напомнил, что банкнота с достопримечательностями города сменила советскую купюру с профилем Владимира Ленина и была выпущена, когда «купюры с городами были диковинкой». По его словам, после выхода в 2009 году десятирублевых монет, банкнота стала как сувенир.

«Мы не столько платили ею, сколько показывали приезжим гостям на фоне изображенных на ней достопримечательностей. Предлагаю известие о ротации городов на купюрах воспринимать без печали и уныния, ведь далеко не каждый город мира может похвастаться присутствием на деньгах своей страны, а Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике»,— написал он.

Ранее заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил журналистам, что в 2025 году в оборот поступят модернизированные банкноты 10 руб. и 50 руб. Изображение Новосибирска появится на лицевой стороне банкноты номиналом в 10 руб., на другой стороне — достопримечательность Сибирского федерального округа. В настоящее время на лицевой стороне купюры в 10 руб. изображен мост через Енисей и часовня в Красноярске, на оборотной — плотина Красноярской ГЭС.

Екатерина Лукашевич