В Ярославле просят не спешить убирать город с купюры в тысячу рублей

Председатель общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев считает, что не нужно торопиться убирать изображения достопримечательностей Ярославля с 1000-рублевой купюры, и призывает к «хорошему консерватизму» в дизайне денежных купюр, сообщает «РИА Новости». Глава ОП отметил, что ярославцы сожалеют о том, что изображения города исчезнут с купюры.

«Очень символично, что на 1000-рублевой купюре были изображения Ярославля, тысячелетнего города, отметившего свой юбилей в 2010 году. Я неоднократно наблюдал у туристов, да и у своих знакомых, когда они приезжали в Ярославль, что они искали те локации, которые изображены на купюре, фотографировались на фоне этих памятников. То есть изображения на купюре привлекали людей в наш город»,— цитируют господина Соловьева «РИА Новости».

По мнению Сергея Соловьева, что частое изменение внешнего вида денежных знаков вызывает множество проблем, в том числе, могут увеличиться случаи мошенничества, особенно в отношении пожилых людей.

«Все-таки надо еще хорошо подумать над этим решением, не стоит торопиться. Хороший консерватизм в плане дизайна денежных купюр в стране только приветствуется»,— отметил руководитель ОП.

Накануне в Центробанке было сообщено, что по решению совета директоров Банка России будет изменен дизайн большинства денежных купюр. Банкноты с новыми изображениями на них планируется ввести в оборот с 2022 года по 2025 год. В частности, новую тысячерублевую купюру хотят выпустить в 2023 году. На ней вместо ярославских достопримечательностей, среди которых и памятник основателю города князю Ярославу Мудрому, будут размещены виды Нижнего Новгорода.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что глава регионального департамента туризма Владимир Лысенко заявил, что департамент приложит все усилия для того, чтобы сохранить изображения Ярославля на тысячерублевой купюре.

Антон Антонов