Сегодня исполняется 64 года председателю совета директоров группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу

Его поздравляет вице-президент РСПП, председатель совета директоров «Русбренда» Давид Якобашвили:

— Уважаемый Виктор Феликсович! Ваш профессионализм, компетентность, яркий предпринимательский талант, стратегическая дальновидность и социальная ответственность — это далеко не полный перечень составляющих Вашей истории успеха. И примечательно, что главный герой этой истории — хороший человек, филантроп, полный надежд, смелых желаний и замечательных стремлений сделать мир лучше и добрее! От души желаю Вам, уважаемый Виктор Феликсович, дальнейших успешных проектов, радости реализации интересных идей, энергии и сил, добрых друзей и надежных партнеров. Доброго здоровья, личного счастья, тепла и любви близких Вам людей!

Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево

Сегодня исполняется 61 год гендиректору аэропорта Шереметьево Михаилу Василенко

Его поздравляет гендиректор ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов:

— Уважаемый Михаил Михайлович! Поздравляю Вас с днем рождения! Благодаря Вашим лидерским качествам, высокому профессионализму и системному подходу аэропорт Шереметьево сегодня является признанным лидером по качеству обслуживания в Европе, а также самым мощным по инфраструктуре и пропускной способности международным хабом России. Для «Аэрофлота» Шереметьево не просто базовый аэропорт, а это наш родной дом. Мы в «Аэрофлоте» высоко ценим стратегическое партнерство с Шереметьево, позволяющее использовать совместные конкурентные преимущества для достижения наших общих целей. Наше эффективное сотрудничество служит развитию авиаперевозок на благо пассажиров со всего мира и раскрытию авиационного транзитного потенциала России.

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