Великоученики

Госдума в среду в третьем чтении рассмотрит поправки к закону «О свободе совести и о религиозных объединениях», который, по мнению оппонентов, обяжет прибывающих в РФ священнослужителей получать дополнительное образование в учебных заведениях, не имеющих отношения к их религии. Буддисты обеспокоены, что в Россию перестанут приезжать иностранные учителя. В Духовном управлении мусульман ссылаются на Конституцию, которая не предполагает ограничений на религиозную проповедь. Пятидесятники намерены просить президента не подписывать законопроект. В РПЦ претензий к законодательной инициативе не имеют.

В среду депутаты Госдумы рассмотрят в третьем чтении поправки к закону «О свободе совести». Второе чтение документа прошло накануне.

Напомним, правительство внесло законопроект в Госдуму в июле 2020 года. Авторы объяснили инициативу необходимостью бороться с угрозой, исходящей от священнослужителей, «получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию». Одно из положений предусматривает для всех получивших такое образование священнослужителей и «персонала религиозных организаций» обязательную аттестацию в России и «дополнительное профессиональное образование» в российских духовных вузах. Сделать это необходимо «до начала осуществления религиозной или преподавательской деятельности на территории РФ». Именно эта норма вызвала критику представителей ряда конфессий. После этого, по словам источника “Ъ”, решение об отсрочке обсуждения документа во втором чтении принял спикер Вячеслав Володин.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов во вторник заверил, что в процессе работы «сформирован общий подход, который нашел отражение в таблице поправок, полностью защищающих основы суверенитета в духовной сфере и права граждан».

В частности, появилась оговорка, что получать дополнительное образование и проходить переаттестацию должны будут только те, кто впервые приступает к осуществлению богослужений, религиозных обрядов и церемоний, а также миссионерской или преподавательской деятельности.

Если же у конфессии нет собственного духовного учебного заведения, получить «дополнительное профессиональное образование в сфере основ государственно-конфессиональных отношений» можно в федеральных вузах (духовных или светских), перечень которых утвердит Минобрнауки. Кроме того, иностранным духовным деятелям не придется получать документы о российском образовании, если они намерены лишь выступить с лекцией и уехать.

Документ получился «намного лучше первоначального варианта», считает администратор Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Сергей Киришов. По его словам, в Госдуме учли ряд замечаний буддистов, однако возникли «технические вопросы», касающиеся реализации положений. Сергей Киришов уточняет, что всего пять граждан РФ имеют степень геше, сравнимую со степенью доктора философских наук (буддийский курс философии длится более 20 лет). Приглашенные учителя такого уровня преподают в монастырях, при этом им необязательно знать русский язык. Господин Киришов опасается, что они не смогут получать дополнительное образование в государственном российском вузе.

«Самая большая проблема законопроекта — неурегулированность и противоречивость ряда пунктов и положений, которые можно при желании истолковать в любую сторону»,— отмечает член правления Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) епископ Константин Бендас.

Так, приводит он пример, в законе не уточняется, кто является человеком, впервые приступившим к богослужению: «Вчера он совершал богослужения в сане дьякона, а теперь рукоположен на служение пресвитера или епископа. Он впервые к этому служению приступает. Значит ли это, что ему нужна аттестация?» По словам епископа, протестантские священники нечасто отправляются учиться за границу, однако защитить докторскую степень можно только в зарубежном вузе — в России нет достаточного количества докторов, чтобы создать диссертационные советы. «При этом закон не уточняет, что за обучение необходимо: курсы, бакалавриат, магистратура,— продолжает он.— Насколько мне известно, ни один духовный вуз не имеет аккредитованных государством программ по государственно-конфессиональным отношениям. Значит, практически все вынуждены будут идти в государственные светские учебные заведения. А это уже вмешательство во внутренние дела религиозных организаций и практически принуждение к тому, чтобы получать светское образование».

Первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов в беседе с “Ъ” выразил сожаление, что законодатель не прислушался к мнению представителей ряда религиозных организаций, входящих в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Господину Мухетдинову известно о выпускниках или студентах выпускных курсов иностранных учебных заведений, планирующих продолжить религиозное служение в российских общинах. По его словам, ДУМ РФ располагает необходимой образовательной инфраструктурой для проведения их переаттестации. «Технически организация такой переаттестации вполне осуществима, однако принципиальный довод о том, что Конституция не предполагает каких бы то ни было дополнительных ограничений на религиозную проповедь, остался без ответа»,— заявил он.

Директор информационно-аналитического центра «Сова» (входит в реестр иноагентов) Александр Верховский уверен, что законопроект появился, чтобы в первую очередь «дерадикализировать» мусульманскую среду.

Он объясняет, что большое количество имамов, обучавшихся в арабских странах или Турции, подозреваются силовиками и частью муфтиев «в слишком нетрадиционных взглядах». «Отчасти поправки могут внести положительный вклад, но на сегодня контроль над официально действующим имамом и так достаточно силен,— говорит господин Верховский.— В результате для духовенства всех конфессий совершенно нелепая ситуация, когда от них требуют получать образование в учебном заведении, которое с точки зрения их религии таковым не является и отношения к их вере не имеет».

Сергей Киришов выразил надежду, что власти разъяснят, где именно будет проходить обучение буддистских монахов. Он добавил, что одна из главных задач общины после принятия закона — открытие в России собственного духовного учреждения. По словам Константина Бендаса, пятидесятники намерены просить Совет федерации не одобрять законопроект, а в случае если это все же произойдет — просить президента не подписывать его.

Ранее начальник правового управления Московской патриархии РПЦ игуменья Ксения (Чернега) заявила “Ъ”, что у православной церкви претензий к законопроекту нет.

Наталья Костарнова, Павел Коробов