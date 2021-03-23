В Краснодарском крае урожай чая в 2021 году планируют увеличить на 40%

Чаеводы Краснодарского края планируют в 2021 году собрать урожая в объеме 500 тонн чайного листа. Это на 40% больше, чем годом ранее, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федор Дерека.

По его словам, 500 тонн соответствует обычным показателям урожая в регионе, однако из-за сильной засухи в 2020 года сильно пострадали чайные плантации. В 2021 году была снежная и затяжная зима, из-за чего посевная компания стартовала на месяц позже – в марте.

«В этом году запасы влаги пополнились, и, я думаю, мы соберем чайного листа на уровне 500 тонн», - заявил Федор Дерека, отметив, что заморозки и снег не повлияли на состояние чайных плантаций.

Краснодарский край является единственным регионом в России, где выращивают чай в промышленных масштабах. На Кубани работают семь крупных предприятий, занимающихся выращиванием и производством чая, а также несколько субъектов малого предпринимательства.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году на Кубани собрали 343 тонн чайного листа. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, урожай культуры вырос на 17% по сравнению с прошлогодним. На сегодняшний день культура произрастает на плантациях общей площадью 360 га.

В 2021 году чаеводы Сочи получат 7 млн руб. из краевого бюджета в качестве мер господдержки на возмещение части затрат на уход за чайными плантациями. Еще 200 тыс. руб. направили на научное сопровождение разработки высококачественных сортов чая.

Южное управление Россельхознадзора в 2020 году обследовало 95 земельных участков в Сочи, предназначенных для выращивания чая общей площадью 760 га. Только на 26 из них не выявлены нарушения. Еще 69 участков площадью 590 га (77,6% от общего числа) заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью. По данному факту выявлены предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства.

Алексей Белянин