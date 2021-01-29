Россельхознадзор: 70% чаепригодных земель в Сочи заросли сорной растительностью

Южное управление Россельхознадзора в 2020 году обследовало 95 земельных участков в Сочи, предназначенных для выращивания чая общей площадью 760 га. Только на 26 из них не выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Еще 69 участков площадью 590 га (72% от общего числа) заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью. По данному факту выявлены предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства.

«Нарушители обязаны в определенный срок - от одного до трех месяцев, в зависимости от площади чаепригодных земель - провести расчистку территорий от зарослей. В случае не устранения нарушений, будут применены меры административного воздействия - выписаны протоколы по ч.2 ст. 87 КоАП, что влечет наложение административного штрафа до 700 тыс. рублей», – заявила «Интерфаксу» руководитель пресс-службы Южного межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Черницова.

Кроме того, на восьми участках, предназначенных для выращивания чая, были расположены капитальные объекты и строения. Материалы по фактам нецелевого использования земли направлены в управление Росреестра по Краснодарскому краю.

Всего, по данным администрации Сочи, на территории муниципалитета имеется около 1100 га чаепригодных земель, из них 760 га расположены на землях сельхозназначения. По данным минсельхоза Кубани чай как культура выращивается на площади в 360 га.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, урожай чая в Краснодарском крае в 2020 году составил 343 тонны, это на 50 тонн выше показателей 2019 года.

Алексей Белянин