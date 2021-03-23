Оборот розничной торговли на Кубани в январе-феврале 2021 года вырос на 9%

Оборот розничной торговли в Краснодарском крае в январе-феврале 2021 года составил 256,7 млрд руб. В товарной массе это на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Краснодарстат.

По данным ведомства, в структуре оборота розничной торговли в январе-феврале 2021г. удельный вес продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 45,4%. Доля непродовольственных товаров достигла 54,6%. Годом ранее эти показатели составляли 46,2 и 53,8%.

На 92,5% оборот розничной торговли формировался торгующими организациями и ИП, работающими в стационарной торговой сети. Доля товаров, проданных на рынках и ярмарках, в январе-феврале 2021 года, составила 7,5%.

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности за первые два месяца 2021 года вырос в товарной массе на 0,4%, составив 321,1 млрд рублей. На 84,9% он формировался организациями, основным видом деятельности которых является оптовая торговля. Их оборот в январе-феврале 2021 года снизился на 3,1%, достигнув 272,8 млрд рублей.

В январе-феврале 2021 года населению было оказано платных услуг на 95,6 млрд рублей, что в сопоставимой оценке на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В их структуре по-прежнему доминируют пять видов услуг, на долю которых приходится 77,5% от общего объема: жилищно-коммунальные, услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья, бытовые, транспортные, телекоммуникационные услуги.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, В Краснодарском крае в январе 2021 года оборот розничной торговли составил 129,5 млрд руб. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 16% меньше, чем в декабре 2020 года.

Оборот сферы общественного питания в Краснодарском крае в январе-феврале 2021 года составил 11,6 млрд руб. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин