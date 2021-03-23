На Кубани в феврале 2021 года оборот общепита вырос на 4,4%

Оборот сферы общественного питания в Краснодарском крае в феврале 2021 года составил 11,6 млрд руб. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Краснодарстат.

В феврале 2021 года оборот общепита вырос 5,6% к аналогичному периоду прошлого года, составив 5,82 млрд руб. Однако к январю 2021 года этот показатель снизился на 0,6%.

Без учета субъектов малого предпринимательства оборот общепита на Кубани составил 2,59 млрд руб. – это в сопоставимых ценах на 0,4% больше, чем годом ранее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года оборот сферы общественного питания составил 5,81 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3%.

Алексей Белянин