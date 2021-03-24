Норвегия обездвижит «Трансмашхолдинг»

Правительство Норвегии хочет запретить сделку по покупке «Трансмашхолдингом» (ТМХ) местного производителя двигателей Bergen Engines у Rolls-Royce. Власти ссылаются на закон о безопасности, который позволяет блокировать передачу определенных технологий зарубежным компаниям. Bergen Engines поставляет двигатели для норвежского ВМФ. Продавец и покупатель настаивают, что все процедуры проведены корректно, а ТМХ готов структурировать сделку так, чтобы она не подпадала под действие этого закона. Теперь, отмечают юристы, решение должно быть оформлено приказом короля Норвегии — если это произойдет, оспорить его шансов нет.

Норвегия наложит запрет на продажу «Трансмашхолдингу» (ТМХ) компании Bergen Engines, входящей в Rolls-Royce, по соображениям национальной безопасности. Об этом 23 марта сообщила, выступая в парламенте, министр юстиции страны Моника Мэланн. «Теперь у нас достаточно информации, чтобы сделать вывод о необходимости предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой мы не сотрудничаем в сфере безопасности»,— цитирует ее Reuters. ТМХ подконтролен Андрею Бокареву, Искандару Махмудову, Дмитрию Комиссарову и Кириллу Липе, 20% холдинга принадлежит французской Alstom.

4 февраля ТМХ и Rolls-Royce объявили о заключении сделки по покупке Bergen Engines, в периметр которой вошли завод дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах (см. “Ъ” от 5 февраля). Сумма сделки составила около €150 млн. В ТМХ уточнили, что были не единственными претендентами на актив. Но в начале марта Норвегия приостановила сделку из соображений безопасности. Завод, в частности, является поставщиком двигателей для ВМФ Норвегии, и эксперты, опрошенные “Ъ”, говорили о востребованности судовых двигателей и на рынке РФ. Министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен ранее не исключил, что армия должна будет расторгнуть все контракты с Bergen Engines, если завод купит ТМХ.

Как пояснили в ТМХ, норвежские власти решили рассмотреть применимость к этой сделке закона о безопасности, дающего возможность блокировать передачу некоторых классов технологий зарубежным компаниям. «Предполагаемый новый владелец завода, TMH International, неоднократно заявлял о готовности на 100% соблюдать местное законодательство и следовать требованиям норвежских регуляторов»,— сообщили в ТМХ, добавив, что холдинг «разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности в отношении приобретения Bergen Engines».

«ТМХ неоднократно заявлял о желании и готовности искать формы и решения, которые позволили бы вывести сделку из-под действия закона, если, по мнению властей Норвегии, он все же применяется»,— уточняют в холдинге.

В Rolls-Royce в ответ на заявление норвежского правительства сообщили, что в процессе подготовки сделки компания следовала установленному порядку согласования с властями и по указанию властей приостановила процесс продажи. В компании вновь подтвердили, что намерены избавиться от этого бизнеса.

Все зависит от того, каким образом будет оформлен запрет на заключение сделки, говорит партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Сделку можно было бы заблокировать решением правительства, говорит он, но оно, судя по имеющейся информации, обратилось к королю. Король Норвегии, поясняет господин Горбунов, в отличие от большинства современных европейских монархов, обладает достаточно широкими полномочиями, в том числе в качестве высшего должностного лица исполнительной власти. Монарх может издать приказ — документ, обязательный к исполнению на территории Норвегии. Единственный орган, способный заблокировать такое решение короля,— это государственный совет, говорит Дмитрий Горбунов, но формируют его члены правительства, и раз они сами обратились к королю, это маловероятно. «Перспективы успешного оспаривания приказа короля в судах Норвегии стремятся к нулю»,— резюмирует он.

Наталья Скорлыгина