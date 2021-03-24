Акции защитят от инвесторов

Банк России обсуждает с Московской биржей механизм предупреждения атак на низколиквидные акции со стороны частных инвесторов, которые уже опробовали в России американский опыт скоординированных действий через социальные сети. В частности, предлагается временно переводить такие акции в список, доступный только для квалифицированных инвесторов. Мнения брокеров разделились – некоторые считают идеи здравой, некоторые – бесполезной.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе международного финансового форума НФА сообщил, что регулятор обсуждает с Московской биржей механизмы снижения рисков атак на акции низколиквидных компаний со стороны частных инвесторов в результате сговора в социальных сетях и других платформах. Одна из инициатив, по словам топ-менеджера, это временный перевод таких бумаг в список доступных только «для квалифицированных инвесторов». Неквалифицированные инвесторы, когда цены вернутся на справедливый уровень, «просто потеряют деньги», а квалинвесторы «такой ерундой заниматься не будут», считает первый зампред ЦБ.

ЦБ в начале марта впервые оперативно отреагировал на попытки манипулирования рынком акций (см. “Ъ” от 10 марта). Были заблокированы брокерские счета более 60 физических лиц, которые через сеть Telegram пытались совершить скоординированные действия по нерыночному ценообразованию акций компании «Россети Юг». В начале нынешнего года на фондовом рынке США произошел аномальный взлет котировок акций отдельных компаний на фоне действий группы WallStreetBets, насчитывающей более 6 млн участников, на онлайн-платформе Reddit.

Как сообщил “Ъ” представитель ЦБ, вопрос прорабатывается и временный перевод бумаг в список «только для квалов» — один из инструментов для сглаживания нерыночной волатильности и защиты целостности рынка, для его использования потребуется изменение нормативной базы. На сегодняшний день на Московской бирже действуют механизмы по ограничению существенного изменения цен. В частности, по неликвидным акциям предельное дневное изменение цены может быть ограничено (в пределах 40%). Для акций из индекса биржи предусмотрены дискретные аукционы.

В ситуации, выявленной ЦБ в начале марта, по акциям была аномально большая ликвидность, но цена изменилась лишь на 6,6%. Таким образом, в подобных случаях стоит вопрос их выявления. Представитель ЦБ сообщил “Ъ”, что создавать дополнительные к имеющимся алгоритмам системы мониторинга на бирже нет необходимости. Представитель биржи сообщил, что идет постоянное обсуждение с регулятором и участниками рынка различных механизмов защиты интересов инвесторов.

Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, о попытках частных лиц разогнать цены на акции, 23 марта У нас нет эффекта хедж-фондов, и поэтому сделать то, что было в США, гораздо, гораздо сложнее.

Как сообщили “Ъ” несколько источников на рынке, в рамках комитета по фондовому рынку Московской биржи инициатива о переводе бумаг в список доступных только квалинвесторам не обсуждалась. Но вопрос об ограничении дестабилизации цен по низколивидным акциям рассматривался на заседании комитета пару недель назад. В частности, была поддержана идея введения стабилизирующих аукционов, длительность которых составит 10 минут. Также планировалось изучить отклонения цен на низколиквидные акции в марте 2020 года и представить предложения для запуска таких аукционов.

Брокеры по-разному оценили инициативу ЦБ. Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов не считает ее эффективной, поскольку быстро осуществить перевод невозможно. Более эффективным, по его мнению, стала бы приостановка торгов внутри дня при каких-то определенных высоких значениях отклонения от индекса с проведением аукциона и последующим возобновлением торгов. Инвестиционный консультант «Финама» Сергей Хандохин считает, что временный перевод подобных бумаг в список для квалифицированных инвесторов является неплохим первым шагом, многие квалифицированные инвесторы осознают риск инвестирования в подобные акции. Также, по его словам, биржа в лице клирингового центра может применить дополнительные рестрикции, такие как ограничение открытия маржинальных позиций по подобным финансовым инструментам.

Полина Смородская