ЦБ нашел манипуляторов в соцсетях

Банк России впервые оперативно отреагировал на попытки манипулирования рынком акций. Регулятор выдал предписания крупнейшим профучастникам о приостановлении совершения сделок ряда розничных инвесторов. Заблокированы брокерские счета более 60 физических лиц, которые через соцсети пытались совершить скоординированные действия по нерыночному ценообразованию бумагами эмитентов на Московской бирже.

Банк России вечером во вторник, 9 марта, сообщил, что в целях предупреждения нарушения запрета, предусмотренного законом о противодействии инсайду и манипулированию рынком, направил ряду профучастников предписание о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным клиентам. Предписания были направлены Сбербанку, ВТБ, Альфа-банку, Тинькофф-банку и брокерским компаниям БКС, «Открытие Брокер» и «Атон».

Сегодня директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил журналистам, что предписания касались блокировки брокерских счетов более 60 физических лиц. Он пояснил, что в пятницу, 5 марта, ситуационный центр Банка России зафиксировал нерыночное ценообразование акций «Россети Юг» (быв. «МРСК Юг»), в ходе выяснения ситуации было выявлено, что в сети Telegram ряд физических лиц были «вовлечены в скоординированные действия».

Валерий Лях рассказал, что ряд лиц планировали начать покупать малоликвидные бумаги эмитента, чтобы «разогнать» их котировки и продать на пике.

Первично планировалось начать скупку в 14:00, но затем время было перенесено на 16:00, когда в соцсети и появилось имя эмитента. Он отметил, что в данной схеме цель манипулирования был не конкретный эмитент, это могла быть любая малоликвидная бумага. Для предотвращения и устранения рисков нарушения прав неограниченного круга инвесторов было принято решение о блокировки счетов, заявил господин Лях.

Согласно данным Московской биржи, 5 марта объем торгов акциями «Россети Юг» превысил 15 млн руб., а количество сделок превысил 2 тыс. шт. Объем торгов был максимальным с 17 сентября 2019 года, когда он составил 18,7 млн руб. При этом в последние три месяца он не превышал 2,5 млн руб. в день. В ходе торгов максимальная цена достигала 4,995 коп., максимального значения с 4 сентября 2020 года. Впрочем, прирост был всего 6,6% по сравнению с закрытием предыдущего дня, а по итогам дня котировки опустились до 4,62 коп., что на 1,3% ниже предыдущего закрытия. Торги в минувший вторник проходили без аномальной активности — объем не превысил 1 млн руб., а цена сделок оставалась в диапазоне 4,62–4,72 коп.

Банк России также ожидает, что профучастники представят ему выводы и своих служб комплаенс. Валерий Лях отметил, что это манипулирование проводилось не в отношении ценной бумаги, а в отношении неограниченного круга лиц инвесторов, которые не были участниками Telegram-канала. При этом он не исключил, что это могло быть и двойное манипулирование — организаторов против самих участников Telegram-каналов.

Традиционно Банк России сообщает о возможных фактах манипулирования уже после обращения регулятора в правоохранительные органы, на расследование и сбор необходимых данных занимает от полугода.

Как пояснил в среду Валерий Лях, регулятор стремится ускорить оперативность принятия решений, а данный случай уникален тем, что впервые задействована попытка координации действий через социальные сети. По его словам, предполагается проводить подобные действия не только на Московской бирже, но с иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже.

Самым громким случаем считаются скоординированные действия розничных инвесторов на фондовом рынке США в начале нынешнего года. Тогда произошел аномальный взлет акций отдельных компаний, начавшийся с сети магазинов GameStop, и ряда других активов на фоне действий группы WallStreetBets, насчитывающей более шести миллионов участников, на онлайн-платформе Reddit. Инвесторы-физлица начали скупать акции, чтобы обыграть профессиональных трейдеров хедж-фондов, которые играли на понижение.

Полина Смородская