Фигуранта списка Бориса Титова оправдали по-русски

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил генерального директора компаний «Биоресурс» и «Гранит-ПМГ» Романа Стародубца к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком по делу об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования. Его обвиняли в изготовлении подложных документов при получении кредита в 100 млн руб. от банка БФА на ремонт газораспределительных станций для NordStream. Почти два года назад Роман Стародубец стал восьмым бизнесменом из «списка Бориса Титова», который вернулся в Россию из-за рубежа.

Как сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Романа Стародубца приговорили к двум годам условно с таким же испытательным сроком по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). По версии следствия, в апреле 2012 года господин Стародубец склонил директора «Экотекс» Евгения Митковца к хищению денег у банка БФА (в 2017 году прекратившего деятельность в связи с присоединением к банку «Уралсиб»). Для этого они решили взять в банке кредит на 100 млн руб., основываясь, считают правоохранители, на подложных документах — субподрядных договорах между «Экотекс», «ГазЭнергоСервис», «Строй-Эксперт» и «СтройТехнология» на ремонт и строительство газопровода Бованенково—Ухта (NordStream).

Евгений Митковец заключил с банком договор кредитной линии, по условиям которого банк обязался открыть заемщику кредитную линию с лимитом 100 млн руб. под 14,25% годовых с возвратом не позднее 25 июня 2013 года. По версии следствия, все эти деньги были похищены, а 60 млн руб. из них достались Роману Стародубцу.

Предприниматель оказался одним из тех, кого бизнес-омбудсмен Борис Титов включил в «лондонский список». Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину. В первой версии списка было около 20 фигурантов. Генпрокуратура изучила дела всех упомянутых в перечне. Некоторые из них были сняты с розыска, а некоторым дали возможность вернуться в Россию, не опасаясь возможного ареста.

Борис Титов не раз отмечал, что Роман Стародубец стал заложником ситуации.

Так, предприниматель стал поручителем директора «Экотекс» Евгения Митковца при кредитовании его компании. В ноябре 2012 года БФА сообщил господину Стародубцу, что компания «Экотекс» прекратила платежи и его заложенное имущество на 50 млн руб. под угрозой. Тогда же было возбуждено уголовное дело в отношении господина Митковца, который рассказал следователям, что Роман Стародубец являлся его соучастником. В июле 2014 года господина Стародубца объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении Евгения Митковца по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ было рассмотрено Петроградским райсудом в особом порядке в том же году.

«Роман Стародубец стал заложником чужих действий,— считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.— Мы, конечно, рассчитывали на оправдательный приговор, поскольку Стародубец совершенно очевидно ни на одном этапе ничего не выиграл от того умысла, который ему приписывали. Однако условный срок также можно рассматривать как благоприятный исход. В конце концов, это можно считать "оправданием по-русски"».

Марина Царева, Санкт-Петербург