Участник «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в Россию

Фигурант «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова предприниматель Роман Стародубец вернулся в Москву, сообщила “Ъ” пресс-служба господина Титова. Роман Стародубец — генеральный директор ООО «Биоресурс» и ООО «Гранит-ПМГ». Он находился в федеральном розыске из-за обвинений в мошенничестве и стал восьмым участников списка, вернувшимся в Россию.

В пресс-службе бизнес-омбудсмена отметили, что дело в отношении господина Стародубца началось в 2012 году. Тогда в мае ООО «Экотекс» и Банк БФА заключили кредитный договор для выполнения контрактов на ремонт и строительство газопровода Бованенково—Ухта («Северный поток»). Господин Стародубец заложил земельные участки на 50 млн руб. по договору и стал поручителем директора «Экотекса» Евгения Митковца.

В ноябре 2012 года БФА сообщил господину Стародубцу, что компания «Экотекс» прекратила платежи и его заложенное имущество под угрозой. Тогда же было заведено уголовное дело в отношении господина Митковца, который рассказал следователям, что господин Роман Стародубец являлся его соучастником. В июле 2014 года господина Стародубца объявили в федеральный розыск.

БФА продал заложенные участки за 110 млн в конце 2016 года и вернул себе средства, предоставленные в кредит. «Таким образом, Стародубец был лишен своей собственности и при этом стал фигурантом уголовного дела»,— говорится в сообщении бизнес-омбудсмена. В марте 2019 года в отношении господина Стародубца была отменена мера пресечения в виде заключения под стражу, а розыск был прекращен.

«В данном случае Роман Стародубец стал своего рода заложником даже не своих, а чужих действий»,— приводятся в сообщении слова господина Титова. Он выразил надежду, что после возвращения в Россию бизнесмен сможет принять активное участие в судебном процессе и отстоять свои интересы.

Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину. В первой версии списка было около 20 фигурантов. Генпрокуратура изучила дела всех упомянутых в перечне. Некоторые из них были сняты с розыска, а некоторым дали возможность вернуться в Россию, не опасаясь возможного ареста.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Борис Титов обновил свой список бизнесменов».