Пригожин основал Фонд борьбы с репрессиями

Бизнесмен Евгений Пригожин основал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с репрессиями». Планируется, что организация будет бороться за права человека в западных странах и поддерживать гражданских активистов.

«Евгений Викторович Пригожин основал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с репрессиями". Цели и задачи организации — борьба за права человека в западных странах и поддержка гражданских активистов»,— сообщила пресс-служба компании господина Пригожина «Конкорд» во «ВКонтакте». Документы фонда переданы для регистрации, сейчас работа идет в «режиме инициативной группы».

В феврале Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило о розыске 13 россиян за вмешательство в выборы 2016 года, среди них — господин Пригожин. За информацию о бизнесмене ФБР обещало $250 тыс.

22 марта Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет России, заявив о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы. Он просил возбудить уголовные дела в отношении президента США, глав ФБР, ЦРУ и Минюста.