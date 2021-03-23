В Белоруссии задержали лидера одной из оппозиционных партий

Лидер Объединенной гражданской партии и член Координационного совета оппозиции Николай Козлов задержан в Белоруссии, сообщается в Telegram-канале совета. Сейчас он находится в изоляторе.

«Николай Козлов находится на Окрестина. Об этом сообщили его однопартийцы»,— говорится в сообщении.

Накануне вечером господин Козлов отправился к другу в гости и написал сообщение: «Выхожу. Если через 15 мин меня не будет — значит, задержан». После этого он перестал выходить на связь.

Николай Козлов ранее трижды отказывался давать подписку о неразглашении после допросов. Его неоднократно задерживали. В начале марта оппозиционеру предъявили обвинение в умышленном разглашении информации о расследовании, предварительном следствии или закрытом судебном заседании. Господину Козлову грозит до трех лет тюрьмы.

В минувшем году ЦИК Белоруссии подтвердил переизбрание президента Александра Лукашенко, сторонники Светланы Тихановской не признают решение. По стране прокатилась волна протестов. После выборов оппозиция предлагала России и ЕС роль посредников в переговорах с действующей властью. В августе 2020 года господин Лукашенко заявил, что не будет вести диалог с Координационным советом белорусской оппозиции. К настоящему времени практически все члены совета покинули Белоруссию или арестованы по делу о призывах к захвату власти.