Главные новости к утру 23 марта

При стрельбе в супермаркете в штате Колорадо убиты 10 человек. О мотивах нападавшего неизвестно.

Объявленная погибшей девочка выжила под лавиной в Мурманской области. Она в тяжелом состоянии.

Команда Байдена готовит план стимулирования экономики на $3 трлн, сообщили источники The New York Times. По информации издания, для этого предлагается повысить налоги для корпораций и наиболее состоятельных американцев.

Роман Абрамович подал иск о клевете против издателя книги «Люди Путина». Он считает, что книга содержит «ряд ложных и клеветнических заявлений» о нем и о покупке футбольного клуба «Челси».

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 18 апреля. На Пасху будут введены более жесткие ограничения. О ситуации в Европе

Представлена новая форма сборной России по футболу. В ней команда будет выступать на Евро-2020.

О предстоящих 23 марта важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.