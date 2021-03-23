Главные анонсы 23 марта

Президент России Владимир Путин сделает прививку от коронавируса. Он не уточнил, какой именно вакциной. По словам президента, темпы вакцинации надо наращивать. Подробнее

Карта “Ъ”: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

Пройдет пленарное заседание Государственной думы. Среди прочего, состоится первое чтение законопроекта об увеличении федеральной части списка кандидатов на выборах в Госдуму с 10 до 20 человек. Законопроект был внесен депутатами от ЛДПР еще в 2019 году, но до марта 2021 года его так и не рассмотрел профильный комитет Госдумы. Подробнее

В Москве суд рассмотрит дело юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Любови Соболь, которую обвиняют в незаконном проникновении в жилище. Причиной возбуждения дела стала попытка госпожи Соболь поговорить с Константином Кудрявцевым, которого оппозиционер Алексей Навальный назвал участником своего отравления. Госпоже Соболь грозит до двух лет лишения свободы. Подробнее

В Гуйлине (Китай) пройдет встреча министра иностранных дел страны Ван И с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ожидается, что дипломаты обсудят двустороннюю повестку. Накануне главной темой их переговоров стали отношения двух стран с США при новой американской администрации. Обсудить эту тему предложила китайская сторона. Подробнее

В Израиле пройдут парламентские выборы. Не исключено, что итоговый расклад сил не позволит сформировать стабильное правительство и за этими выборами последуют еще одни. Как и год назад, голосование определит, сможет ли премьер-министр Биньямин Нетаньяху удержаться у власти. Подробнее