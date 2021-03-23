Число убитых при стрельбе в супермаркете в Колорадо возросло до 10

При стрельбе в городе Боулдер (штат Колорадо, США) убиты 10 человек, сообщила полиция. Ранее было известно о шести погибших. Среди них — сотрудник правоохранительных органов.

«Это трагедия и кошмар для города Боулдер, в ответ у нас есть помощь от местных властей, властей штата и федерального центра»,— сказал окружной прокурор Майкл Догерти (цитата по AP).

Полиция сообщила, что подозреваемый проходил лечение и не было подозрений на угрозу обществу. О мотивах преступления пока неизвестно. Ранее СМИ сообщали, что два сотрудника правоохранительных органов получили ранения. О личности нападавшего не сообщается.