Представлена новая форма сборной России

Российский футбольный союз (РФС) и Adidas провели презентацию новой гостевой формы сборной России. В ней команда будет выступать на Евро-2020. Adidas представил форму еще в 2019 году, но переделал ее из-за того, что флаг на рукавах был в перевернутом виде.

«К Евро-2020 для каждой страны Adidas разработал джерси с уникальным дизайном, созданным на пересечении искусства и футбола. Дизайнеры стремились передать ту страсть и эмоции, которые испытывают футболисты и фанаты, независимо от того, какой команде они отдали свое предпочтение. Команда дизайнеров adidas отразила культурные особенности стран, использовав цветовое решение и дизайн джерси»,— говорится в сообщении РФС.

Презентация прошла на странице TikTok сборной, а также в эфире «Матч ТВ». Проекцию новой формы вывели над стадионом «Лужники» в Москве.

На чемпионате Европы российская сборная будет играть в группе B. В нее также входят Бельгия, Финляндия и Дания. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Adidas представлял форму для Евро-2020 еще в 2019 году. Однако на рукавах футболок российский флаг был представлен в перевернутом виде. По словам дизайнеров, они сделали это, чтобы «флаг выглядел правильно в моменты побед», когда футболисты поднимают руки. В конце 2019 года компания сообщила, что создала новую форму.

О перспективах сборной России на Евро-2020 — в материале “Ъ FM”.