Футбол обернулся жестким прессингом

Осужденные за разбой Александр Нохрин и Евгений Кригер пожаловались в Страсбург на пытки в забайкальской колонии. Речь идет о событиях 2018 года, когда сотрудники ИК-5, раздосадованные проигрышем сборной России по футболу в матче с хорватами, применили к заключенным силу, газ и электрошокеры. Позже это подтвердило следствие, однако уголовное дело о превышении полномочий прекратил суд, обнаружив «законные основания» для избиения. Теперь заключенные требуют от ЕСПЧ признать нарушения их прав на запрет пыток и справедливый суд. Эксперты, опрошенные “Ъ”, считают, что на победу в Страсбурге есть все шансы, однако отмечают, что с «футбольного» инцидента 2018 года ИК-5 стала едва ли не самой закрытой колонией РФ для правозащитников.

Александр Нохрин отбывает 13 лет за разбой, кражу и побои в колонии Владимирской области. Евгений Кригер, приговоренный к семи годам колонии за разбой, находится сейчас в Красноярском крае. В июле 2018 года, когда сборная России по футболу проиграла сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира, они содержались в ИК-5 Читы. Там оба были избиты сотрудниками забайкальской колонии, а позже не смогли отстоять свое право на защиту в трех национальных судах. Об этом сообщается в жалобе в ЕСПЧ, с которой удалось ознакомиться “Ъ”.

Об истории в ИК-5 в 2018 году ранее рассказывал “Ъ”: по версии осужденных, после матча 7 июля в колонии произошло массовое избиение заключенных нетрезвыми сотрудниками колонии, облаченными в шлемы и бронежилеты. Позже травмы на телах Александра Нохрина и Евгения Кригера зафиксировали медики, а применение спецсредств, в том числе газа «Зверобой», подтвердило следствие. Сцены избиения, снятые камерами в учреждении, были опубликованы в сети. В отношении сотрудников колонии СКР по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). Представители учреждения признали, что силу действительно применяли, но только «в виде заламывания рук за спину» при переводе заключенных из одной камеры в другую. Суды трех инстанций сочли применение спецсредств недоказанным, а применение силы «законным». Дело о превышении полномочий было прекращено.

Эти и другие нюансы «футбольного» инцидента подробно описывает в жалобе в ЕСПЧ адвокат правозащитного проекта «Зона права» Анастасия Коптеева: «били по ногам, рукам, в живот, печень, селезенку, почки, применяли электрошокер, от которого скрючивало тело», «через щели дверного проема сотрудники пустили в камеру газ», «в газовой камере люди находились 15 минут», «раздели догола, угрожали сгноить в изоляторе». В документе адвокат неоднократно подчеркивает, что в отношении доверителей нарушены право на запрет пыток (ст. 3 Конвенции о правах человека) и право на эффективное средство правовой защиты (ст. 13 Конвенции). Одним из доводов в пользу второго нарушения госпожа Коптеева считает недопуск защиты к заключенным после инцидента: адвокатам не позволили посетить доверителей и самостоятельно зафиксировать травмы.

Факт возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ИК-5, пусть и прекращенного в данный момент, существенно увеличивает шансы на победу в Страсбурге, считает специальный советник по вопросам защиты прав в ЕСПЧ КА Pen & Paper Виталий Кулапов. Он пояснил, что СКР не стал бы возбуждать уголовное дело при отсутствии веских доказательств и в Страсбурге это учтут, даже если колония настаивает на обоснованном применении силы. Кроме того, ЕСПЧ попросит Россию обосновать сразу три фактора применения силы: правомерности, необходимости и соразмерности. «При недоказанности хотя бы одного ЕСПЧ устанавливает нарушение ст. 3 Конвенции»,— сказал господин Кулапов.

В «Зоне права» пояснили, что заключенные считают одной из причин их избиения высказанное накануне матча недовольство бытовыми условиями содержания в ИК-5. Отметим, через месяц после поединка России и Хорватии и сообщений об избиениях в ИК-5 двое заключенных, ранее также жаловавшихся на условия содержания, совершили самоубийства. Об этом со ссылкой на адвоката «Зоны права» Алану Семигузову сообщала «Медуза», отмечая, что администрация ИК-5 не связывала смерти с жалобами на условия и с досадой охранников от проигрыша сборной.

ИК-5 является одним из наиболее закрытых для правозащитников учреждений ФСИН России, рассказали “Ъ” эксперты фонда «Русь сидящая» (внесен в список иноагентов Минюста). Юрист фонда Артур Дзедзинский пояснил, что с 2012 года с исками к Минфину о компенсации за нарушение прав обращались пять заключенных ИК-5. Иски касались бытовых условий, в том числе метража камер или неоказания медпомощи, однако в одном из них заключенный говорил и о причинении морального вреда. «Этот иск в числе четырех других не был удовлетворен, один был направлен на новое рассмотрение»,— рассказал “Ъ” господин Дзедзинский.

Мария Старикова