Минтруд: нельзя отстранить сотрудника за отказ от вакцинации

Работодатель не вправе отстранять работника при его отказе от вакцинации, если отсутствует осложненная эпидемиологическая обстановка, сообщил Минтруд РФ (.pdf). Ранее за разъяснениями к ведомству обратился Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования.

«При наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке… работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий»,— говорится в ответе заместителя министра труда Елены Мухтияровой на запрос.

При этом она уточнила, что в случае возникновения угрозы распространения вируса, представляющего опасность для окружающих, главы региональных роспотребнадзоров имеют право заявить о вакцинации граждан или отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям. Тогда граждане, отказавшиеся от прививки, будут отстранены от выполняемых работ на период объявленной эпидемии.

В России вакцинация от коронавируса COVID-19, начавшаяся в декабре 2020 года, является добровольной и бесплатной. После того, как эту прививку внесли в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, некоторые учителя, врачи и соцработники стали жаловаться на принуждение к вакцинации. В феврале 2021 года Роспотребнадзор уже давал аналогичное Минтруду разъяснение о том, что прививка может стать обязательной для людей этих профессий только после соответствующих постановлений главных санитарных врачей субъектов России.

О праве отказаться от прививки — в материале “Ъ” «Презумпция непривитости».