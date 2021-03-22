«Пока я установил планку на высоте первой двадцатки» Аслан Карацев о победе на турнире в Дубае и своем бурном прогрессе

В субботу в ОАЭ на Dubai Duty Free Tennis Championships — турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 с призовым фондом $2 млн — 27-летний россиянин Аслан Карацев выиграл свой первый титул за карьеру, победив в двух сетах южноафриканца Ллойда Харриса. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову полуфиналист недавнего Australian Open, который за последние 12 месяцев поднялся в рейтинге более чем на 220 мест, вспомнил, где находился ровно год назад, объяснил, чем ему помогает конкуренция с более известными соотечественниками, и рассказал о своих ближайших задачах.

— На пути к дубайскому титулу четыре свои победы из шести, в том числе в полуфинале над Андреем Рублевым, вы одержали в трех партиях. Можно ли сказать, что финал, который продолжался всего 75 минут, с точки зрения психологии все равно оказался для вас самым трудным матчем?

— Да. Потому что любой финал — особая, последняя игра на турнире, и ты настраиваешь себя на нее по-другому. Сегодня было заметно, что ответственность давит на Харриса несколько больше, чем обычно. Да и я в отдельные моменты зажимался, но сумел справиться с этим.

— А тактически вам пришлось перестраиваться после игры с Рублевым?

— Игра Андрея в принципе хорошо известна. Все знают, как он забегает под удар справа. Поэтому, встречаясь с Рублевым, ты должен стараться доминировать сам. Иного варианта просто нет, поскольку, если ты начинаешь мягчить, он начинает тебя возить по корту, и ты попадаешь в заведомо проигрышную позицию.

А в финале против Харриса передо мной стояла немного другая задача. Тут важнее было держать мяч в игре, по возможности сохраняя агрессивность. Этого плана я и придерживался.

— За последние двенадцать месяцев вы добились феноменального прогресса, поднявшись в рейтинге с 253-го места на 27-е. Можете вспомнить, где находились год назад и о чем тогда думали?

— Я играл свой последний перед пандемией турнир — «челленджер» (турнир ATP более низкой категории.— “Ъ”) в Казахстане. Дошел до четвертьфинала, а потом турнир прервали, и он так ничем и не завершился. В целом у меня уже тогда была неплохая игра, появилась уверенность. Я чувствовал, что готов давать результат. После этого два с половиной месяца лишь поддерживал форму, а затем на полтора месяца поехал в Америку играть показательные турниры и одновременно тренировался. Это позволило мне в августе выйти с игровой практикой на «челленджеры» в Чехии, где я провел три финала подряд и два из них выиграл. Правда, задачу войти в первую сотню, которую я ставил перед собой в прошлом году, выполнить не удалось, поскольку на турнирах ATP сыграл неудачно. Пришлось проходить квалификацию к Australian Open, но мне это даже пошло на пользу. Участие в ATP Cup в начале февраля в Мельбурне тоже способствовало прогрессу. Удалось получить игровой опыт на большом стадионе.

— Ваши успехи многие связывают с белорусским тренером Егором Яцыком, который старше вас всего на один год. Как строятся ваши взаимоотношения?

— Они основаны на полном доверии. Егор видит игру со стороны, я слушаюсь его — и у нас хорошо получается. Ну а вне корта мы, конечно, можем отдохнуть, повеселиться.

— Вы достигли резкого прогресса лишь в 27 лет — очень зрелом для теннисиста возрасте, когда некоторые подумывают уже о завершении карьеры. Видите ли вы в этом какие-то плюсы?

— Честно говоря, не знаю, какие тут могут быть плюсы. Конечно, хотелось бы сделать то же самое пораньше. Большой плюс только один — то, что я не сломался, продолжал трудиться после травмы. Поэтому рад, что хотя бы сейчас сумел заиграть на таком уровне.

— Конкуренцию с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым и Кареном Хачановым вы рассматриваете как двигатель вашего прогресса или не обращаете на нее никакого внимания?

— Конечно, хочется быть ближе к ребятам. Мне кажется, что это хорошая, здоровая конкуренция, которая дает дополнительную мотивацию работать. Подталкивать друг друга — абсолютно нормально. Это же спорт.

— Где бы вы хотели оказаться в рейтинге по итогам года?

— В Австралии я сказал, что для себя пока я установил планку на высоте первой двадцатки.

— Как оцениваете свои шансы на следующем турнире в Майами с учетом того, что оттуда по разным причинам снялись не только Новак Джокович и Рафаэль Надаль, но и еще 26 человек из первой сотни?

— Да, я слышал, что в Майами не приедут некоторые топовые игроки. Но ведь для того, чтобы побеждать, все равно придется показывать свою лучшую игру против любого соперника. К тому же сначала мне нужно пару дней отдохнуть, как можно скорее восстановиться после Дубая. Перед Майами остается совсем мало времени. Турнир начинается уже 24 марта, а мне предстоит длительный перелет и переход на другой часовой пояс. Постараюсь играть на максимуме в каждом матче, а там уж посмотрим, что получится.