Главные новости к утру 20 марта

Украина продлила санкции в отношении дочерней структуры российского Сбербанка и Проминвестбанка на три года. Украина также ввела санкции против 24 человек, среди них — бывший президент Виктор Янукович, глава Крыма Сергей Аксенов, глава ЛНР Леонид Пасечник и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

В Мурманске арестовали гендиректора завода по делу о хищении 45 млн руб. при ремонте «Адмирала Кузнецова», сообщил источник ТАСС. На заводе и по местам жительства ряда руководителей прошли обыски.

История и характеристики «Адмирала Кузнецова» Читать далее

Большинство жильцов дома в Химках, где произошел взрыв, вернулись в свои квартиры. Эвакуированы жители только одного подъезда. Взрыв в девятиэтажном доме произошел 19 марта, три человека погибли, четверо пострадали.

Иностранцам запретили владеть землей в Крыму. Указ об изменении перечня приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей, год назад подписал президент Владимир Путин. Сегодня, 20 марта, запрет вступил в силу. О запрете

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто сделал прививку против COVID-19 вакциной «Спутник V». Венгрия первой в ЕС одобрила российскую вакцину. Прививку также сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, он получил препарат производства AstraZeneca. О вакцинации